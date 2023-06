“ROTTAMAZIONE QUATER” – ANCORA POSSIBILE ROTTAMARE!

In sintesi vengono prorogate le seguenti date:

dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro il quale è possibile presentare istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle;

dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute;

dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (ricordiamo che inizialmente era fissata al 31luglio 2023).

Aderire alla “ROTTAMAZIONE” è un’opportunità non indifferente per coloro che, purtroppo, presentano delle posizioni aperte con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Infatti, possono essere estinti i debiti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento, dagli “avvisi di addebito” dell’Inps affidati agli agenti della riscossione nel periodo che va dal 01.01.2000 al 30.06.2022 col pagamento del capitale e dei diritti di notifica/spese ma senza alcuna sanzione, interessi ed aggio. Il pagamento può essere effettuato in soluzione unica o in un massimo di 18 rate.

Ecco le nuove scadenze dei pagamenti:

Unica o prima rata 31 ottobre 2023

Seconda rata 30 novembre 2023

Restanti 16 nei 4 anni successivi: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre