Gruppo Cultura Châtillon presenta "Conosciamo la storia di San Francesco"

In occasione della presenza della Valle d'Aosta ad Assisi il prossimo 4 ottobre, per l'offerta dell'olio per la lampada al sepolcro di San Francesco, proponiamo una serata presentata da Padre Stefano Campana, del Convento dei Frati Cappuccini.

Fra Stefano è convinto che Francesco ha rinunciato a fare la storia in un dato modo e ha voluto aprire il cammino verso una nuova storia; per questo motivo a circa mille anni di distanza parliamo ancora di lui.

Il relatore riassumerà il rapporto di Francesco con gli altri, attraverso il ricorso a tre figure emblema: il debole, il cattivo e il nemico.

L’incontro programmato sul tema “San Francesco e la nuova storia” ci preparerà all’appuntamento programmato per il 4 ottobre ad Assisi.