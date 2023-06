Aosta: Mendicanti occupano i posti strategici

Nel centro di Aosta in centro tornano mendicanti che agiscono indisturbati con i cagnolini e stampelle per impietosire i passanti. Sono tornati d'improvviso a popolare i punti cruciali dove il passaggio è più intenso. Infatti tre mendicanti, due maschio ed una femmina, arrivano la mattina e si siedono nelle panchine di piazza des Franchises, ma prima occupano l’angolo do via De Tillier dove posano sacche, stampelle che usano quando si ricordano e quant’altro per occupare il posto.

Occupato lo spazio la passeggiata nel centro

Accanto all’ingresso di una profumeria un uomo, l’altro con la donna va alla ricerca di un’altra ‘piazza’. Sono tutti ben forniti: cellulare, sigarette acqua, bibite e cibo in scatola per cani. Tutto questo dalle 8 mattina. Fino alle ore 9 quando la titolare del negozio li invita ad andare via per pulire l’angolo.

Il mendicante si sposta di qualche metro e prende posizione in via De Tillier dalla opposta del negozio. Eppure si posizionano in zone molto trafficate da forze dell’ordine e dalla Polizia locale. Ma loro continuano imperterriti nella loro questua. Sabato sera un dei mendicanti in evidente stato di ebbrezza dormiva sul posti di lavoro all’angolo di via De Tillier.

*****

Eppure Il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio (art. 669-bis c.p.) è stato introdotto nel Libro III del codice penale dall’art. 21-quater, di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza)1 nel quadro di una serie di misure volte a reprimere anche l’accattonaggio2. È più corretto, tuttavia, parlare di reintroduzione in quanto tale contravvenzione già esisteva all’art. 670, 2° co., c.p. che incriminava chi mendicasse in luogo pubblico o aperto al pubblico commettendo il fatto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.

Tale disposizione è stata, poi, abrogata dall’art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 2053. Oggi, la fattispecie descritta dall’art. 669-bis c.p. ha l’intento di colpire l’esercizio dell’accattonaggio quando è: a. svolto con modalità vessatorie, ovvero b. realizzato: (1) simulando deformità o malattie; o (2) con il ricorso a mezzi fraudolenti, per destare l’altrui pietà. Il fatto tipico è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

Il mendicante si è allontanato di qualche metro e l'esercente pulisce



È prevista, tuttavia, una clausola di riserva (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”) che rende la contravvenzione applicabile solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato. È disposto, infine, il sequestro obbligatorio (“sempre” dice infatti la norma) delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato ovvero delle cose che costituiscono provento dell’esercizio molesto dell’accattonaggio