Settima e ultima stagione di MATE

MA.TE' - Magazine du Terroir riprende con "CLIN D'ŒIL SUR ARVIER. Château, Église, Ancien-Bourg et Curiosités", che andrà in onda giovedì 22 giugno su RAI3 VDA, ore 20

Devinettes, curiosités et beaucoup d’autres choses vous serons proposées lors de la première émission de la nouvelle série de MA.TE’. (Magazine du Terroir). Par exemple nous parlerons du Château de La Mothe et du parcours que les Gardes faisaient autour des Châteaux mieux connu comme Chemin de Ronde.

Ma nella prima puntata, oltre al Castello, butteremo un occhio anche al Borgo ed alla Chiesa in compagnia dei Giovani del FAI. E intanto una domanda: sapete come si chiama la Torre in cui abitavano (normalmente) i Signori dei Castelli? Seguiteci e lo scoprirete con noi.