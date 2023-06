Ann Cynthia Parker. L'Indiana bianca

Mentre i coloni bianchi lottavano per strappare ai nativi nuove terre e i Pellerossa si battevano per difendere i propri territori, Ann cresceva circondata dall’affetto dei suoi cari in un villaggio fortificato del Texas. Era nata il 28 ottobre 1827 a Charleston nella contea di Crawford nell’Illinois, adorata primogenita di Lucinda e Silas, genitori di origine europea, che si trasferirono in Texas nel 1830.

Crescendo, Ann diventò una splendida bambina dalla pelle simile alla porcellana: i suoi grandi occhi limpidi avevano il colore dei fiordalisi e sulle sue spalle ricadevano soffici, vaporosi capelli biondi. Una donnina in procinto di sbocciare in tutta la sua fresca e innocente bellezza. La comunità battista a cui apparteneva era guidata da suo nonno, John e la struttura dove vari nuclei vivevano uniti prendeva il nome dalla grande famiglia: Fort Parker.

Intorno ad Ann c’erano i suoi genitori, i tre fratelli, gli zii, i cugini. Una quarantina di persone in tutto.

Troppo pochi per fronteggiare gli oltre settecento guerrieri Comanche della tribù Pahuaka, fiancheggiati da alleati Kiowa, Wichita e Lenape,che il 19 maggio 1836 piombarono all’interno della postazione fortificata, rimasta aperta. Da tempo i rapporti con le tribù del posto erano pacifici e nessuno si aspettava un attacco. Le precauzioni di rigore un tempo venivano ormai trascurate.

Uno zio di Ann, Ben, andò incontro a quei visitatori inattesi per dialogare, ma fu subito ucciso. Poco dopo, il suo scalpo costituiva uno spettacolo terrificante.

Altri cinque uomini bianchi caddero a terra morti durante lo scontro sanguinoso che seguì. I raccolti vennero incendiati, le stalle saccheggiate, i cadaveri orribilmente mutilati.

Due donne e tre bambini vennero rapiti, con lo scopo ben preciso di esigere un riscatto. Ann Cynthia e suo fratello John, di sei anni, erano tra loro.

In seguito, gli ostaggi vennero riscattati e rilasciati. Tutti, tranne Ann. Le donne liberate non vissero a lungo, a causa dei traumi subiti.

Ann viveva in una valle praticamente inaccessibile: una coppia di Comanche l’aveva adottata e cresceva con loro come una figlia, ricambiando l’affetto che riceveva. Aveva un nuovo nome: Nauta (trovata, bella e dignitosa).

Suo fratello, dopo il rilascio, volle tornare tra i Comanche.

I bianchi che commerciavano abitualmente con i Pellerossa videro più volte la stupenda giovane donna dalla pelle candida, che non sembrò mai ansiosa di tornare presso la propria famiglia naturale.

Intanto, suo zio e suo padre moltiplicavano gli sforzi tesi a rintracciarla. Ma Ann non voleva tornare tra i bianchi. E i Comanche dichiararono che non l’avrebbero restituita a nessun prezzo.

Ann era gio-vanis-sima quando il capo dei guerrieri Kwa-hadi, Peta Nakona (viag-giatore soli-tario), pagò molti cavalli per farne sua moglie. Dalla loro unione, perfet-tamente riuscita, nac-quero tre figli. I Pelle-rossa erano poli-gami, ma lo sposo di Ann rinunciò per amor suo a questa prero-gativa, rap-presen-tando un caso quasi unico di mono-gamia e fedeltà.

Il 19 dicembre 1860, durante una battaglia tra i Rangers bianchi e i Pelle-rossa, Cynthia venne catturata insieme alla sua bimba più piccola, Tautaijah (fiore della prateria) . Tentò invano di fuggire ripetutamente per tornare in quello che ormai era il focolare che aveva scelto, ma suo zio, Isaac Parker, la riportò presso i famigliari a cui era stata sottratta tanti anni prima.

Ormai Ann Cynthia parlava un’altra lingua e praticava una religione diversa. Era a tutti gli effetti una donna Comanche, che sognava di ritornare dalla sua tribù.

Furono numerosissimi in quell’epoca i casi di bambini\e bianchi catturati e cresciuti dai Pellerossa e viceversa. Ma Ann Cynthia è la prima indiana bianca di cui si hanno notizie certe.

Il regista John Ford dedicò diverse pellicole a questi drammi taciuti.

Ann non dimenticò mai il marito, morto di crepacuore dopo averla perduta, né i due figli che non riuscì più a riabbracciare. Fu profondamente infelice, nonostante la buona volontà di zio Isaac che le fece ottenere una casa, del terreno e una cospicua pensione.

Nel 1863 seppe che suo figlio Pecos era morto di vaiolo e poco dopo fu Tautaijah a spegnersi, uccisa di una polmonite.

Ann smise di parlare e cessò quasi di nutrirsi. Si spense nel 1871 per un’influenza. Aveva soltanto quarantatrè anni.

L’unico figlio che raggiunse l’età adulta era Quanah, che rimpiangeva sinceramente la mamma che non aveva più riabbracciato. Diventò un grande guerriero e volle unire al suo nome il cognome materno: divenne Quanah Parker. Fu un fiero avversario del colonialismo, l’ultimo capo Comanche libero. Finì per mediare con i bianchi.

Grazie al compromesso, visse molto ricco e rispettato. Ebbe cinque mogli e numerosi figli. Passò alla storia per le sue gesta e oggi riposa accanto alla sfortunata Ann, nella medesima tomba.