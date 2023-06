Un’estate per il Vallone delle Cime Bianche

Come già da diversi anni, anche durante l’estate 2023 saranno numerose le iniziative promosse e sostenute dall’associazione Ripartire dalle Cime Bianche e dal CAI/Club Alpino Italiano, nelle sue diverse articolazioni, per la salvaguardia del Vallone delle Cime Bianche, e per farne conoscere il valore, che non ha prezzo.

Oltre alla diffusione di un questionario agli escursionisti di ritorno a Saint Jacques dalle gite, oltre alle uscite delle singole sezioni CAI, di seguito il calendario di alcune delle proposte in programma.



Sabato 1° luglio

Di corsa per le Cime Bianche

Un Ultra ECO – Trail SOLO propostoci da Paolo Garindo, mountain runner per passione, con partenza da Alagna alle ore 02.00, arrivo al Colle Superiore delle Cime Bianche e ritorno. Stop a Fiéry (fra le ore 11.00 e le 12.00) per breve Incontro Stampa e possibilità di ristoro presso il Petit Bar.

L’intento di Paolo è di sottolineare l’immensa bellezza ed unicità del Vallone delle Cime Bianche e metterne in evidenza, oltre all’assoluta fragilità, il pericolo incombente di perdere irrimediabilmente un luogo che incanta e meraviglia.

Sabato 15 luglio

Sulle tracce dell’Oceano Perduto

Percorso ad anello alla scoperta delle unicità geologiche del Vallone delle Cime Bianche.

Partenza: ore 8.45, Piazza di Saint Jacques

Itinerario: ponte di Lente (Bernosin), Fiéry, Pian di Tzére, Alpe Varda, Alpe Ventina, Alpe Djomen, Alpe Courtod, Alpe Gavine, Blanchard.

Rientro: 16.30/17.00

Dislivello: 650 m | Difficoltà E | Pranzo al sacco

Direttori di gita: Marzia Mosca, guida escursionistica naturalistica VdA e Marcello Dondeynaz, operatore TAM CAI. Con Dario Mori, geologo e istruttore di alpinismo e scialpinismo della sezione CAI di Vèrres.



Sabato 19 agosto

Sulle tracce dei Walser e dei commerci medievali

Percorso ad anello alla scoperta delle direttrici della colonizzazione Walser e delle vie dei commerci fra pianura padana e Vallese in epoca medievale.

Partenza: ore 8.45, Frachey cappella Immacolata Concezione

Itinerario: Soussun, Alpe Tacconet, Alpe Ciarcerio, Résy (con sosta al Rifugio), Molére, Arma, Saint-Jacques.

Rientro: 16.30/17.00

Dislivello: 700 m ca.| Difficoltà E | Pranzo al sacco

Direttore di gita: Marzia Mosca, guida escursionistica naturalistica VdA e Marcello Dondeynaz, operatore TAM CAI. Con Michele Musso, ricercatore e studioso della civiltà Walser



Sabato 16 e domenica 17 settembre

Linea funiviaria nel Vallone delle Cime Bianche: la nostra opzione zero.

Alla scoperta delle unicità del Vallone.

Due giorni ad Ayas a cura delle Commissioni interregionali CAI Alpinismo Giovanile e Tutela Ambiente Montano di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Sabato 16 settembre

- ore 15.00 Champoluc. Incontro pubblico di valutazione dello studio di fattibilità della linea funiviaria, di presentazione dei risultati del questionario rivolto ai visitatori e della nostra Opzione Zero nuovi impianti di risalita. (Programma dettagliato in corso di definizione)

Domenica 17 settembre

- ore 07.00 salita da Saint-Jacques al Colle superiore delle Cime Bianche, alla scoperta delle unicità del Vallone.