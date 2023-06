ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA COMPASSION DE JÉSUS, LE CHOIX DES APÔTRES ET LA MISSION (copia 3)

En ce onzième dimanche du temps ordinaire, les textes liturgiques convergent sur le thème de la mission, la raison profonde de la mission et les valeurs que le missionnaire doit avoir.

1. L'ÉMOTION DU COEUR DE JÉSUS.

Il semble que parler de la charité de la mission et la mission de la charité serait une tautologie ou un simple jeu de mots. Par contre, la charité de la mission n'est pas équivalente de la mission de la charité.

La raison profonde de la mission est l'amour de Dieu qui ne veut perdre personne. Son coeur plein de tendresse ne délaisse aucun de ses enfants. La première partie de l'oraison de ce dimanche le confirme en cette formule: "Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels: puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce". Saint Augustin priait dans ce sens en disant: "Donne Seigneur ce que tu comandes et comande ce que tu veux". Il voulait montrer que sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire.

La cause fondamentale donc de la mission évangélique est l'amour de Dieu pour le peuple. Dans la première lecture du livre de l'Exode, Dieu lui-même prend l'initiative de transformer un peuple misérable en une nation sainte, royale et sacerdotale. Dieu qui siège dans les hauteurs appelle du haut de la montagne Moïse pour lui donner cette mission aux fils d'Israël: "Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier".

Le missionnaire doit d'abord être au lieu du rendez-vous avec le Seigneur pour se nourrir de sa parole libératrice afin de libérer les destinataires du message. Le missionnaire de la Bonne Nouvelle est le porte-parole de Dieu. La mission s'enracine dans l'amour de Dieu pour communiquer cet amour.

2. LA COMPASSION DE JÉSUS ET LE CHOIX DES DOUZE

Après le discours sur la montagne où Jésus proclame la loi de la charité qui doit dépasser la justice des pharisiens et celle des scribes, Jésus fait un second discours sur la mission (Mt10). Avant de donner des prescriptions sur la façon d'accomplir cette tâche, il a d'abord la compassion envers la foule qui erre comme des brebis sans berger. Son coeur bat fort devant la misère spirituelle de l'homme. Ensuite, Jésus agit. Il pose deux actes à savoir, le choix des douze apôtres qui veut dire "envoyés", et la mission.

Le choix de ce petit groupe avec le chiffre symbolique "12", est l'acte de la confiance que Jésus a pour nous, que nous pouvons appeler aussi, "le risque de Dieu". Le Fils de Dieu connaît nos misères, il connaît même celui qui va le trahir et le choisit tout de même. Il n'appelle pas les hommes suffisants, privilégiés, intelligentes de classe aristocratique. La révolution di Christ réside en premier lieu dans cet acte de choix. Il appelle les simples pêcheurs qui sont des pécheurs comme tout homme fils d'Adam. Il les transforme en les rendant des pêcheurs d'hommes pour les tirer des eaux sales des vices en eau pure de la grâce à travers le bain du baptême. La mission née du coeur charitable du Seigneur pour communiquer au monde cet amour gratuit de Dieu. La charité de la mission et la mission de la charité se complète. Les disciples du Christ doit rayonner cet amour de Dieu dans le monde par la parole et par les actes.

3. LES INDICATIONS POUR LA MISSION.

"La moisson est abondante, mais les ouvriers son peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson".

La première tâche de l'ouvrier doit être la prière. Jésus recomande avant tout la prière. Ensuite, le missionnaire est un instrument de Dieu. La moisson n'est pas la sienne. Par conséquent, le missionnaire de l'Évangile ne fait pas de la propagande idéologique.

La troisième indication est l'interdiction à aller n'importe où. Jésus leur dit:"Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes ". Pourquoi cette interdiction? La mission doit suivre une méthodologie. La vocation d'Israël est d'être lumière des nation.

Le missionnaire de la Bonne Nouvelle doit refléter ce qu'il annonce pour qu'il soit un signe qui signe ce qu'il signifie. Il est appelé à prendre soin pour les brebis perdues d'Israël. Le missionnaire de l'Évangile prolonge les oeuvres du Seigneur qui libèrent tout homme et tout l'homme. Sans être l'homme de science ou de la richesse, il étonne les puissants de ce monde. Le Christ annoncé ne tolère pas la neutralité. Ou bien on se convertit ou bien on a l'aversion pour lui, ce qui conduit à la persécution et au martyr.

4. PRIÈRE POUR LA MISSION

Seigneur Jésus, tu connais nos misères. Notre monde a tant besoin de ta parole et de ton secours. Après deux mille ans d'évangélisation, ta parole reste sur la superficie chez tant de chrétiens. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore reçu cette parole de lumière. Envois tes messagers Seigneur dans ta vigne. Suscite tant de jeunes à oeuvrer dans ta moisson, afin que tous soient un dans l'unité de la Trinité sainte, le Père, le Fils et le Saint Esprit, amen.

Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.