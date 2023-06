ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA COMPASSION DE JÉSUS, LE CHOIX DES APÔTRES ET LA MISSION (copia 1)

Les lectures de ce dimanche nous interrogent: quelle différence y'a-t-il entre le vrai du faux prophète? Quelles sont les conséquences de la prédication sur les consciences et sur le prédicateur? L'homme malgré sa bonne volonté est-il capable de se procurer le salut? La réponse à ces interrogations nous sont données dans ces mêmes lectures.

1. LA SOUFFRANCE ET LA FORCE DU VRAI PROPHÈTE.

Dans la première lecture, le prophète Jérémie affronte la solitude et l'abandon qui préfigurent la passion du Christ. Il est persécuté, mais confie sa cause au Seigneur. Il lève les yeux vers le Seigneur et prie: "C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis étranger pour mes frères, un inconnu pour les Fils de ma mère".

Pourquoi le prophète et tout témoin de L'Évangile subissent-t-ils des persécutions? La parole prophétique fait peur à "ceux qui ont mis leur nom sur la terre"(Ps.48,12 ). Le prophète vient comme un trouble-fête. Sa parole dénonce l'iniquité et annonce en même temps la volonté de Dieu. Sa vie est marquée par le renoncement et sa présence devient un signe de contradiction. Dieu est seul "sa part d'héritage"(Ps.16,5).

Pendant la fausse paix construite par les hommes, le vrai prophète annonce la guerre imminente. Pendant les moments obscurs de l'histoire, le prophète invite le peuple à se confier au Seigneur et entrevoit l'avènement de la paix, "pourvu que le peuple ne revienne à sa folie"(Ps84,9). Le prophète Jérémie est donc un grand prophète qui endure la souffrance pour la cause de Die

Alors que les faux prophètes ne font que pronocer des paroles adulatoires pour gagner la sympathie des rois corrompus, la parole du vrai prophète au contraire, est un feu dévorant, un épée à deux tranchants qui pénètre jusqu'au moelle des os.

2. NE CRAIGNEZ PAS!

Dans l'Évangile du jour, Jésus encourage ses disciples à proclamer son Évangile sans crainte, car Dieu qui prend soin les moineaux du ciel, qui connaît le nombre de nos cheveux, ne peut en aucun cas les abandonner.

La parole qui revient souvent comme un refrain est: "Ne craignez pas". Par cette parole, Jésus invite d'abord les à la foi en lui. Ensuite, la mission doit éviter toute forme de panique, de lamentation, de compromis, de pessimisme devant les difficultés. Dans le quatrième Évangile, Jésus prévient ce qui arrivera à ses disciples en leur disant:"Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais ne craignez pas! J'ai vaincu le monde"(Jn16,33). Ne pas craindre signifie garder courage. Autrement dit, votre mission est la mienne. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps (Mt28,20).

Saint Paul s'esclame: "Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous"? La liberté, la gratuité, la disponibilité, le courage de prêcher la vérité sans détour aux persécuteurs dans la confiance totale, sont enracinés dans l'amour sans mélange du Christ qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Par conséquent, dit le Seigneur, "quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi ne me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux". La béatitude éternelle est le leitmotiv de la mission évangélisatrice. La mission devient l'occasion de décision existentielle dans le temps pour l'éternité.

3.LA GRÂCE A SURABONDÉ.

Dans la seconde lecture, saint Paul établit une connexion entre le péché, la mort, la justice et la grâce. La grâce intervient non pour effacer la justice, mais pour libérer celui qui devrait être puni. La grâce n'est pas dans l'ordre du droit, mais de la gratuité divine. La mort est l'effet du péché. De quelle mort s'agit-il étant donné que notre condition corporelle n'échappe pas à la mort? Par ailleurs, meurt qui doit mourir. Selon saint Augustin, "tout est incertain sauf la mort". La mort vitale est plus dangereuse que la vie mortelle.

Le péché en tant que transgression volontaire de la loi divine, sans le secours gratuit de la grâce, nous plonge dans cette mort que Maurice Blondel, le philosophe de l'action, appelle "endettement éternel volontaire". L'homme seul malgré sa bonne volonté ne peut pas se sauver. L'hérésie du pélagianisme condanné par saint Augustin prétendait que la moralité de l'homme pouvait procurer le salut. Saint Paul nous conforte en nous indiquant une seule voie qui conduit à la vraie libération, celle de l'ouverture à la grâce de Dieu en Jésus Christ.

"Si la mort à frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ".



4. PRIÈRE D'UN JUSTE PERSÉCUTÉ

Seigneur, sans toi, je suis perdu. Mon secours vient de toi. Hélas, je suis un homme de peu de foi. Dans mes ténèbres, sois ma lumière. Dans mes doutes, illumine-moi, dans mes faiblesse, sois ma force et mon soutien. Chante ô mon âme le Seigneur: il a délivré le malheureux de la main des méchants.

Vie et joie, à vous qui cherchez le Seigneur, car le Seigneur délivre les enchaînés, libère les prisoniers, donne la joie aux pauvres.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.