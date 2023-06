Almanach de dimanche 18 juin saint Léonce

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Domenica 18 giugno

Chiesa parrocchiale di Challand-Saint-Anselme - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Saint-Anselme e di Saint-Victor

Lunedì 19 e Martedì 20 giugno

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 22 giugno

Perloz, Eremo - ore 16.00

Incontro con le Suore Eremite

a seguire Santa Messa

Venerdì 23 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Martedì 27 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze





