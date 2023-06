Cresce l’attesa degli appassionati per la 27ª edizione della festa internazionale di musica, cultura e arte celtica più alta d’Europa

Celtica Valle d’Aosta si presenta con un programma di 4 giorni, dal 29 giugno al 2 luglio, che si svolgerà principalmente a Courmayeur-Val Veny, nel secolare Bosco del Peuterey, dove oltre 90 artisti daranno vita a 180 eventi fra concerti e workshop di danza, conferenze, passeggiate nella natura, attività per adulti e bambini, un mercatino artigianale di 50 artigiani, animazioni di gruppi storici e coinvolgenti flash mob creati con la partecipazione diretta del pubblico.

Novità di questa 27ª edizione sarà un’ouverture di prestigio grazie all’importante collaborazione con il Comune di Aosta in occasione della Festa della Musica il 21 e 22 giugno 2023 un appuntamento internazionale e corale che si celebrerà con concerti in oltre 120 nazioni.

Celtica Valle d’Aosta inaugurerà il suo fitto calendario con due giornate all’insegna della musica della Bretagna con ospiti d’eccezione.

• Mercoledì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si esibirà alle ore 17:00 in piazza Chanoux il David Pasquet 3, formazione scatenata e portatrice di Trad-Innovation, che accompagnerà il pubblico in un viaggio onirico di musica elettronica dalle profonde radici bretoni, reinterpretando il biniou e la bombarde, i due strumenti della tradizione popolare.

• Giovedì 22 giugno alle ore 20:30, nella chiesa di Sant’Orso, vi sarà invece un eccezionale concerto (a prenotazione obbligatoria sul sito celtica.vda.it) di Alan Stivell, unanimemente riconosciuto come il maggiore divulgatore della musica bretone e celtica. Il repertorio che presenterà l’artista affonda naturalmente le radici nella musica bretone, ma sarà interessante cogliere nei testi dei brani elementi di profondo contatto tra la cultura celtica e quella cristiana.

Le prenotazioni per il suo concerto sono aperte dallo scorso 8 giugno e chiuderanno martedì 20 giugno o al raggiungimento dei 200 posti consentiti dalla location.

Il programma di Celtica Valle d’Aosta incentrato sulla Val Veny – Courmayeur vedrà quindi la partenza giovedì 29 giugno con i concerti e le animazioni nel Bosco del Peuterey a partire già dal pomeriggio con alcune attività e quindi con i concerti serali preceduti da una cena scozzese di benvenuto.

La musica sarà come sempre la colonna sonora della festa celtica più alta d’Europa – premiata lo scorso marzo ad Amsterdam, in occasione dei CeltCast Awards, con il primo premio per la Miglior Location (il Bosco del Peuterey) e con il terzo premio come Miglior Festival – e gli artisti presenti confermano la partecipazione gli amici storici di Celtica Valle d’Aosta Vincenzo Zitello, Katia Zunino e i Gens d’Ys, a cui Stefano Boda Celtic Lands si aggiungeranno Gnoss, le cornamuse i tamburi della Celtic Knot Pipes & Drums, Uncle Bard and the Dirty Bastards, Beltaine, Falasgair, Tarran, Compagnia del Coniglio, Gwennyn, Barbagelata, The Selkie e Andrea Rock and the Rebel Poets, il cui frontman è noto al pubblico radiofonico di Virgin Radio. Il programma completo si potrà consultare visitando le pagine del sito (https://celtica.vda.it/ilprogramma-2023).

Nella home page www.celtica.vda.it si troveranno le informazioni utili per raggiungere Celtica Valle d’Aosta, per muoversi agevolmente e in sicurezza nel Bosco del Peuterey e le indicazioni per i parcheggi e le navette gratuite messe a disposizione sia dal Comune di Courmayeur che da Celtica Valle d’Aosta per raggiungere la Val Veny.

Proseguono ancora per pochi giorni le prevendite online dei biglietti a prezzo agevolato: fino al 22 giugno sarà ancora possibile acquistare i biglietti online https://celtica.vda.it/biglietti-celtica/ mentre dal 29 giugno al 2 luglio saranno acquistabili solo direttamente alle casse del Bosco del Peuterey.

Fino a oggi 17 giugno sono stati venduti 1.690 abbonamenti che corrispondono a 5.287 biglietti singoli (presenze) nei 4 giorni. I numeri dei social network, da sempre un termometro piuttosto affidabile, confermano la grande attesa per la 27ª edizione di Celtica Valle d’Aosta: nell’ultimo mese la copertura della pagina Facebook ufficiale è aumentata del 57%, la copertura del profilo Instagram del 6%. Si registra un incremento simile per i follower: circa 27.300 su Facebook, oltre 6.400 su Instagram.

È stata infine rinnovata anche quest’anno la collaborazione con la SkyWay Monte Bianco, che offrirà dal 26 giugno e fino al 16 luglio uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto per la tratta A/R fino a Punta Helbronner a chi si presenterà alle casse con il biglietto di Celtica Valle d’Aosta. Celtica Valle d’Aosta è organizzata grazie al contributo di numerosi partner istituzionali: la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Courmayeur, il Città di Aosta, Courmayuer Mont-Blanc, l’assessorato al turismo della Valle d’Aosta.

Vi sono poi numeri partner che collaborano all’organizzazione della manifestazione in differenti modalità: Ristorfoods, Lumar, Valmatic; Fumasoli Audio & Lights rental, Copro, Guyon Pellissier & C., Censi Noleggi Aosta, Agrimec Aosta, Chez Drink, Bonne Vallée Chappoz, Tognan Agricoltura di Montagna, Le Velo Catering & Banqueting, RistoDario, Orchidea, Apicoltura Le Querce, Algida, Progetto Formazione, PF Campus, Kombo, Aosta Iacta Est, Nati per leggere Valle d’Aosta, Valdigne Services, Partesa, Cidrerie Maley, Traforo del Monte Bianco, Camping Aiguille Noire, Bar Ristorante Pizzeria Capitan des Alpes, Ristorante La Zerotta, Lineatrad, Keltìa.