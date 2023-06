Challand-Saint-Anselme: Affollata assemblea No tralicci

Oltre ai membri del Gruppo, erano presenti gli esperti in materia di elettronica e telecomunicazioni prof. Massimo D’INCA’ e il medico dr. Sauro Salvatorelli, referente ISDE per la VdA - Medici per l’Ambiente. Invitati e presenti anche il Sindaco, alcuni assessori e consiglieri comunali.

Dopo l’introduzione di uno dei componenti del gruppo, che ha richiamato i valori dell’Autonomia, in particolare la potestà primaria in materia di Urbanistica attribuita alla Valle d’Aosta dallo Statuto speciale, ottenuta per salvaguardare il suo territorio e l’ambiente particolarmente pregiato messo a rischio dalla proliferazione incontrollata di tralicci e antenne per telecomunicazioni, si è data lettura della petizione che verrà a breve consegnata al Sindaco, a tutti i consiglieri comunali e ad altre Autorità, che chiede l’annullamento degli atti amministrativi per “l’installazione di infrastrutture per telecomunicazioni”, ossia le delibere di giunta n.21 e 32/2023.

La petizione è stata firmata in massa, principalmete dagli abitanti e dai turisti del capoluogo Quinçod, dove la INWIT S.p.A. voleva piazzare una struttura alta circa 30 di metri in zona “Capannone”, proprio difronte al centro abitato.

L’esperto in telecomunicazioni prof. D’Incà ha spiegato in modo chiaro e simpatico che queste antenne non possono migliorare di molto la situazione all’interno dell’abitato, specie per i segnali 5G di ridotta potenza, meno penetranti.

L’alternativa tecnologica più performante è la fibra FTTH o fibra misto rame FTTC, sia per larghezza di banda che per velocità, senza rischi di aumento delle onde elettromagnetiche nelle quali già siamo immersi.

Le alternative individuali WiFi con parabolina tipo Eolo o FastAlp, Fastweb ecc. sono anch’esse valide e alla portata di tutti, già largamente in uso.

Ha reso noti i risultati delle prove di connessione effettuate per conto del Gruppo, che confermano una buona copertura di segnale e una velocità di connessione ottima nello spazio attorno all’abitato, comunque soddisfacente anche al suo interno, malgrado la schermatura delle case.

Interessate il fatto che lo speed test può essere replicato gratuitamente da chiunque, direttamente dal cellulare (www.Ookla.net) .

Il dott. Salvatorelli, uno dei referenti ISDE (Medici per l’Ambiente) in valle d’Aosta, ha poi affrontato il tema dei rischi per la salute dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici, proiettando dati e report scientifici che ne dimostrano comunque la pericolosità e la necessità di ridurne l’emissione in luoghi ove sono presenti bambini e ragazzi in fase di sviluppo. No internet via WiFi nelle scuole materne, in particolare.

Numerosi gli interventi e e domande del pubblico, attento e partecipe, alle quali gli esperti hanno risposto in modo chiaro e comprensibile a tutti. "Evidente - sottolinea il gruppo promotore - l’imbarazzo degli amministratori comunali presenti, messi alle stratte dal contenuto degli atti amministrativi deliberati, di cui i firmatari della petizione chiedono l’annullamento.

Dopo un breve dibattito, condotto con competenza e, a tratti, con verve dal referente del Gruppo “No tralicci, Sì soluzioni tecnologiche alternative”, prof. Jean Voulaz (nella foto), la serata si è conclusa centrando in pieno l’obiettivo che si proponeva, ossia quello di informare la popolazione e proporre soluzioni tecnologiche alternative ai tralicci WiFi, che d’ora in poi sarà difficile veder spuntare a Challand-Saint-Anselme.