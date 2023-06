Alessia Gontier nuova Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta

Per la prima volta nella storia della Federazione regionale ci sarà una donna alla guida di Coldiretti Valle d’Aosta. E’ Alessia Gontier, eletta oggi, venerdì 16 giugno, all'unanimità dai Presidenti di sezione provenienti da tutta la Regione, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta durante l’Assemblea che si è tenuta in mattinata presso la sala Monte Bianco del Centro Congressi del Billia a Saint-Vincent. Alessia Gontier succede ad Alessio Nicoletta non più candidato.

“Sono onorato di aver guidato un’associazione che in questi anni è cresciuta in autorevolezza, visibilità e capacità di rappresentare le istanze e le difficoltà del mondo agricolo valdostano. Soprattutto lascio la guida dell’Associazione in buonissime mani – ha spiegato il Presidente uscente Alessio Nicoletta – perché abbiamo individuato, in continuità con il direttivo uscente, una Presidente che ha le idee chiare e che sicuramente, con entusiasmo e competenza, saprà condurre e portare nuove idee in Coldiretti”.

“In continuità con chi mi ha preceduto lavorerò per porre al centro dell’azione di Coldiretti la valorizzazione del prodotto e delle aziende valdostane che rappresentano un prezioso presidio per il nostro territorio e rivestono un’importanza non solo economica, ma anche sociale in un quadro di progressivo spopolamento della montagna. Ci terrei a farlo in sinergia con le altre realtà produttive valdostane per proporre e portare progetti condivisi e di qualità sui tavoli istituzionali”, ha sottolineato la nuova Presidente Alessia Gontier

“Ringrazio il Presidente uscente per il lavoro proficuo portato avanti insieme e esprimo tutta la mia disponibilità e il mio impegno per affiancare la neo eletta nel lavoro importante di sostegno agli agricoltori della Valle Aosta”, ha dichiarato Elio Gasco, Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

Il Direttore Elio Gasco, il Presidente uscente Alessio Nicoletta e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa

Alessia Gontier, 36 anni, gestisce insieme alla sua famiglia l’agriturismo “Le Moulin des Aravis” di Pontboset. Su nomina di Coldiretti è nel Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Professionale Turistica – Ecole Hôtellière della Valle d’Aosta dal 2021. E’ titolare anche della Chambres d’hôtes “Li Tzatagni a Pontboset” e socia, insieme al fratello, della cooperativa che attualmente gestisce il rifugio Miserin nella valle di Champorcher.

Alessia Gontier siede anche nel direttivo Adava, l’Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta, in qualità di Delegata del Comprensorio di Champorcher. Ama viaggiare e visitare nuovi paesi e culture, ma, nonostante una ricca esperienza di scoperte in giro per il mondo, ha deciso di rientrare in Valle d’Aosta e di spendersi per lo sviluppo del territorio di questa regione.

L’Assemblea ha anche eletto i nuovi componenti del Consiglio Direttivo di Coldiretti Valle d’Aosta, che sarà composto da Ildo Luigi Abram, Edoardo Braga, Fabrizio Ernesto Chenal, Edy Damarino, Luis Gaspard, Fernando Jaccod, Giorgio Lale Lacroix, Julien Lettry, Alessio Nicoletta, Laurent Nolly, Loredana Obert, Elio Ottin, Ermes Pavese, Erik Tognan, Mauro Trèves, Savino Vacquin, Natalino Vallet, Aurelio Nourisat Vercellin, Luciano Zoppo Ronzero.