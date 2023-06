Materasso Memory

Molto probabilmente la maggioranza di persone che leggeranno questo articolo hanno già sentito parlare del materasso Memor y che è un tipo di materasso abbastanza popolare e di cui si parla parecchio anche nelle pubblicità e che come caratteristiche ha il fatto che utilizza una schiuma viscoelastica ad alta densità così che si adatta alla forma del corpo della persona che ci dorme di sopra per fornirgli un supporto comodo e arriva a questo obiettivo praticamente distribuendo il peso in modo uniforme.

E praticamente in questo modo questo materasso aiuta a ridurre la pressione sui punti del corpo come il collo o le spalle così che si può dormire davvero molto bene.

Un'altra caratteristica interessante di questo tipo di materasso di cui stiamo parlando è il fatto che ben si adatta alla temperatura corporea perché diventa più morbido quando viene esposto a quello del corpo e poi tornerà alla sua forma originale quando non ha più il corpo sopra e in questo modo si riducono i movimenti durante il sonno e il sonno diventa più profondo e più rilassante.

Oltre al fatto che comunque questo tipo di materasso e questa è una cosa che davvero è molto gradita da tutti i clienti e da tutte le clienti è più resistente agli acari della polvere e allergie rispetto a tanti altri materassi perché quella schiuma di cui parlavamo e c'è la schiuma viscoelastica non consente la formazione dei batteri e nemmeno di muffe.

Ed è un tipo di materasso molto diverso rispetto ai materassi a molle o in lattice, perché quelle a molle hanno una serie di molle insacchettate e collegate tra loro che forniscono un supporto uniforme, ma non si adattano alla forma del corpo della persona in modo uniforme come succede appunto come questo Memory.

Mentre per quanto riguarda i materassi in lattice hanno una schiuma di lattice naturale o sintetica e anche questi materassi forniscono un supporto uniforme e riducono la pressione, però sono molto più costose rispetto a questo memory di cui parliamo.

Sono molti i motivi che possono spingere una persona ad optare per un materasso Memory

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono molti i motivi possono spingere una persona ad optare per un materasso Memory e già in realtà ne abbiamo parlato in lungo e largo nella prima parte e soprattutto abbiamo spiegato che le persone che cercano un materasso del genere vogliono dormire molto bene sono persone che hanno problemi di postura o di pressione, e quindi un materasso del genere può fare la differenza.

Così come può fare la differenza Per quelle persone che magari hanno allergie alla polvere e visto che questo è molto resistente sarà una svolta.

Un possibile problema con il materasso Memory è che può trattenere il calore del corpo e quindi può essere un qualcosa di scomodo per quelle persone che tendono a sudare durante il sonno e può essere costoso rispetto a altri tipi di materassi, e quindi bisogna capire sempre il budget che abbiamo a disposizione.