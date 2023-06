Prima di andare nello specifico per quanto riguarda la possibilità o meglio la necessità in certi casi di curare le cicatrici dobbiamo capire che cosa sono le stesse, e cioè il risultato di un trauma o di una ferita sulla pelle e sono di vario genere perché possono arrivare da ustione o da tagli, o da acne.

La buona notizia rispetto a questo argomento è comunque ormai esistono varie possibilità per migliorare l'aspetto e quindi rivolgendoci al nostro dermatologo di fiducia e di riferimento sperando che già ne abbiamo uno altrimenti dobbiamo cercarlo come primo punto.

Infatti avere un dermatologo di fiducia significa avere al proprio fianco uno specialista della pelle e comunque ci può aiutare per tante questioni sulle cicatrici, e ad esempio può aiutare Se abbiamo un figlio o noi stessi abbiamo problemi di acne che in genere sono problemi che uno si porta dietro dall'adolescenza, e possono essere problemi abbastanza pesanti.

Tornando alla questione delle cicatrici esistono varie opzioni di cura ma prima di tutto il dermatologo in questione dovrà valutare il tipo di cicatrice per poter consigliare una terapia adeguata per il paziente e per la paziente che ha davanti considerando che comunque ci sono varie opzioni dipendendo dal tipo di cicatrice o dalla gravità della lesione.

Per quanto riguarda le opzioni più comuni in alcuni casi dobbiamo subito dire che bisogna rivolgersi alla chirurgia per migliorare o rimuovere una cicatrice e in genere si prende in considerazione la possibilità di un intervento chirurgico quando le cicatrici sono abbastanza grandi e profonde e pensiamo a quelle causate da un incidente o a quelle causate da un intervento chirurgico.

Mentre per cicatrici meno complesse possono esistere varie creme e lozioni disponibili sul mercato che ne riducono l'aspetto, e sono in genere prodotti che contengono ingredienti quale olio di rosa o centella asiatica e vitamina E, che aiutano ad idratare la pelle, e di conseguenza ridurre la visibilità delle stesse cicatrici.

Sono varie le soluzioni per curare le cicatrici

Per quanto riguarda le altre soluzioni per la cura delle cicatrici possiamo pensare anche alla terapia con il laser che è un'opzione molto comune perché lo stesso lo possiamo utilizzare per rimuovere lo strato superiore della pelle e stimolare la produzione di collagene in quella zona trattata in modo che la possibilità delle stesse sia Inferiore.

Così come potremmo prendere in considerazione insieme al nostro dermatologo di riferimento delle iniezioni di steroidi che sono un trattamento comune soprattutto per ridurre gonfiore e visibilità delle stesse, da poter iniettare direttamente nella cicatrice per ridurre l'infiammazione e migliorare l'aspetto della stessa lesione.

Questo è come dicevamo all'inizio ogni cicatrice è unica anche ogni trattamento deve esserlo e deve essere un trattamento appropriato, e soprattutto poi il nostro dermatologo dovrà monitorare l'evoluzione di questa cicatrice nel tempo e modificare i trattamenti ove servisse.

Oltre al fatto che dobbiamo essere anche noi a seguire i consigli che ci dà il nostro dermatologo e questo non vale solo per le cicatrici ma in generale.