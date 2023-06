Elettrificazione linea ferroviaria Ivrea-Aosta, sinergia tra VDA e Piemonte

Sinergia tra la Regioni Valle d'Aosta e Piemonte per un raccordo informativo con le amministrazioni locali coinvolte nei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta. É stato questo l'obiettivo dell'incontro proposto dagli Assessori regionali Luigi Bertschy e Marco Gabusi con i sindaci dei Comuni e con alcuni Presidenti di Comunità montane e Unités des Communes, valdostani e canavesani, i cui territori sono attraversati all'asse ferroviario, e i referenti di RFI. Incontro che ha registrato una grande partecipazione degli amministratori locali.

“È questo un primo appuntamento - hanno detto l'assessore Luigi Bertschy e l’assessore Marco Gabusi in apertura di incontro - di un intervento che ha acquisito urgenza con il suo inserimento nel PNRR. Pur tenendo in considerazione le rispettive autonomie amministrative, abbiamo ritenuto indispensabile avviare un dialogo con gli amministratori locali perché è necessario procedere in sinergia e in coordinamento, per cercare di affrontare insieme, oltre ai lavori, le ricadute che questi avranno su tutti coloro che utilizzano il treno, ma non solo, perché gli interventi impatteranno sui territori.

È quindi indispensabile intervenire nella maniera più concreta possibile, a cominciare da questo primo incontro di presentazione del progetto da parte di RFI e dallo scambio di informazioni che è avvenuto nel corso della riunione, ponendo anche massima attenzione al fatto che Ivrea e Aosta sono centri sanitari fondamentali per i territori.

Chiediamo quindi a RFI attenzione e sensibilità per le istanze dei territori. Abbiamo ribadito che per noi l'elettrificazione va considerata come la prima fase del progetto di ammodernamento della ferrovia”.