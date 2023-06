Fiera del Baratto a Pont-Saint-Martin

Nel pomeriggio di domenica 11 giugno si è svolto a Pont-Saint-Martin la consueta Fiera del Baratto dei libri, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla Commissione di Gestione della Biblioteca Monsignor G.Capra di Pont-Saint-Martin.

L’evento, giunto alla 11esima edizione, ha avuto un grande successo con la partecipazione di molte famiglie, bambini, ragazzi e semplici appassionati della lettura lieti di condividere i propri libri e cercare altre opere nel pieno spirito del book crossing e della passione per la lettura e la cultura. L’edizione di quest’anno ha visto la conferma del sodalizio con la Banda Musicale di Pont-Saint-Martin, che nel pomeriggio ha allietato con una gioiosa esibizione della Banda Musicale Giovanile e degli allievi della scuola di Banda diretti dalla Maestra Elisa Maccarone. Inoltre, momenti di gioco e divertimento sono stati garantiti dai giochi dei Legningegni del CEA di Hone.

La giornata di festa è stata inoltre il momento conclusivo del Concorso “Sulle tracce di Don Capra” bandito dall’Amministrazione e dalla Commissione di Gestione della Biblioteca per le celebrazioni del 150esimo anno dalla nascita e del 70esimo anno dalla morte di Monsignor G.Capra (1873-1952), sacerdote, professore univeristatario, intellettuale,esploratore ponsammartinese , cui la stessa Biblioteca è dedicata. Il concorso aperto a tutte le scuole della Valle d’Aosta e alle categorie che vanno della scuola dell’infanzia alle medie superiori ha visto premiati per la categoria:

“Scuole dell’Infanzia” in ex equo la Fondazione Asilo Infantile e la Scuola dell’Infanzia dei Prati Nuovi dell’IS “Elio Reinotti”, entrambe di Pont-Saint-Martin

“Scuola Primaria” le classi 3 A e 3 B della Baraing dell’IS “Elio Reinotti di Pont-Saint-Martin;

“Scuola Media Superiore” le classi 1A, 1B, 2A, 2B del Liceo Scientifico I.S.I.L.T.e.P di Verrès.

I vincitori si aggiudicano un premio pari a euro 250 ciascuno per l’acquisto di materiale scolastico / libri. I differenti elaborati sono stati raccolti in una esposizione presso il Centre Culturel di Villa Michetti aperta al pubblico da martedì 13 settembre al sabato 1 luglio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Gli organizzatori sono stati molto soddisfatti della buona riuscita della giornata e la grande partecipazione e per il tramite dell’Assessore comunale alla Cultura e Presidente della Commissione Biblioteca Badery Fabio, ringraziano in particolare la Banda Musicale e tutti coloro che si sono attivati ed impegnati per il buon esito del Concorso dedicato a Don Capra, dalla sottocommissione, alla Comitato giudicante e ai bambini, ragazzi ed i loro maestri e professori che si sono messi in gioco.