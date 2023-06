Comune di Châtillon organizza incontro con la popolazione

Il Comune di Châtillon organizza per martedì 20 giugno, dalle ore 20.30, nel salone polivalente della Scuola primaria professor Amato Pio Aymonod in via Plantin n. 5, un incontro con la popolazione sul tema: Cambiamo insieme il nostro borgo - Il progetto di valorizzazione e le sue implicazioni.

All’incontro parteciperanno l’Amministrazione comunale, i progettisti incaricati della redazione del progetto di riqualificazione e un il direttore di ConfCommercio Valle d’Aosta. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, per portare il loro contributo di idee.

«Abbiamo una bella occasione per dare una nuova spinta propulsiva al Borgo di Châtillon - commenta il sindaco Camillo Dujany -. Il progetto in avvio di realizzazione, assieme alle altre opere pubbliche in fase di completamento, è un punto di partenza ma l’intera comunità deve essere e sentirsi coinvolta affinché i migliori risultati possano essere ottenuti».