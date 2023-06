Ritorna il magazine MA.TE', protagonista il Castello La Mothe di Arvier

Si riparte. Dopo quasi tre anni dall’ultima edizione, giovedì sera 22 giugno, Claudine Brunod ed Enzo Blessent proveranno a rientrare nelle case di molti valdostani con la settima edizione di MA.TE’. un magazine orientato a presentare le curiosità del territorio (ma non solo) in modo semplice e comprensibile.

Saranno 8 puntate. Nella prima si parlerà del Castello La Mothe di Arvier e di altre particolarità di questo storico paese dell’Alta Valle. Come al solito i telespettatori saranno poi coinvolti in facili indovinelli e, in questa puntata, butteremo un occhio anche al Borgo ed alla Chiesa in compagnia dei Giovani del FAI.

Seguiranno, nei giovedì successivi, una visita a Chatel Argent ed al centro storico di Villeneuve; un approfondimento sull’Osservatorio Astronomico di Saint-Barthélemy; una puntata insolita alla scoperta di un artigiano valdostano che realizza violini ma .. a Chermignon in Svizzera; una curiosa visita al Mueso di Sion dove si tiene la mostra su Les Alpes en stéréoscope; ancora un giovane artigiano valdostano che, a Chambave, realizza trombe e tromboni per tutto il mondo; uno sguardo a Nendaz, vicino a Sion, dove ogni anno si tiene il Festiva dei Cors des Alpes per chiudere con una giornata insieme ai cani San Bernardo nella loro “casa” Barryland di Martigny.

E allora, per entrare in tema, una prima domanda: sapete come si chiama la Torre in cui abitavano (normalmente) i Signori del Castello? … Seguiteci e lo scopriremo insieme.