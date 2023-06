Riaprono i siti culturali e naturalistici gestiti da Fondation Grand Paradis

Dal 3 giugno, infatti, è possibile visitare tutti i giorni della settimana il Giardino botanico alpino Paradisia, in autonomia o con visita guidata. Aperto nei fine settimana di giugno, poi con continuità a partire dal 1° di luglio, anche il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame.

Dal 1° luglio sono pronti ad accogliervi anche gli altri siti culturali e naturalistici: il Castello di Introd, la cripta della chiesa di Saint-Léger ad Aymavilles, la roccaforte difensiva di Châtel-Argent, il Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne e quello di Valsavarenche. Visita il sito di Fondation Grand Paradis per avere informazioni su orari di apertura e tariffe oppure scarica l'app Visit Gran Paradiso per scoprire i siti naturalistici e culturali ed esplorare il territorio.

Come da tradizione nelle Valli del Gran Paradiso il risveglio della natura alpina viene accompagnato dalla ripartenza di tutte le iniziative culturali legate all’attività di Fondation Grand Paradis sul territorio.

Dopo l’apertura del Giardino Botanico Alpino Paradisia a Cogne, da sabato 10 giugno riaprirà tutti i fine settimana il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame con importanti innovazioni tecnologiche; grazie alla disponibilità dei visori di realtà virtuale di ultima generazione Meta Quest Pro sarà infatti possibile vivere l’ebbrezza della Via Ferrata Casimiro e della scalata al Gran Paradiso per un’esperienza immersiva unica. Oltre, ovviamente, a tutte le altre installazioni che guideranno il visitatore in un percorso di arricchimento delle conoscenze naturalistiche e del Parco.

Il Centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame sarà aperto con continuità a partire dal 1° di luglio così come i Centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne – anch’esso dotato di una postazione immersiva Meta Quest – e quello di Valsavarenche, che quest’anno ospita una postazione tematica sul gufo reale. Presso il Centro visitatori di Valsavarenche saranno inoltre presenti le e-MTB ITER, biciclette elettriche offerte gratuitamente – a fronte dell’acquisto del Fondation Grand Paradis Pass – per i visitatori che vogliono sperimentare una mobilità alpina sostenibile e divertente.

Il 1° luglio riapriranno le loro porte al pubblico anche i siti culturali gestiti da Fondation Grand Paradis. Alla luce delle recenti notizie sulla volontà di acquisto del Castello di Introd da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, la convenzione in essere tra Fondation Grand Paradis e il Comune di Introd resterà valida, consentendo di riaprire al pubblico a partire dal 1° luglio con diverse proposte, fra cui la postazione emozionale dedicata alla bolla papale di Niccolò V per rivivere il celebre matrimonio di Catherine de Challand e Pierre Sarriod d'Introd del 1453. La chiesa di Saint-Léger ad Aymavilles svelerà al visitatore curioso i segreti della sua cripta più che millenaria. La roccaforte difensiva di Châtel-Argent concederà invece i propri scorci suggestivi a chi vorrà avventurarsi fino alla torre duecentesca.

Un valido strumento a servizio dei più curiosi è l’app Visit Gran Paradiso, ricca di contenuti multimediali e news sugli eventi, che consentirà di scoprire ricchezze e curiosità di un territorio unico.

Anche quest’anno il modo migliore per visitare i siti gestiti da Fondation Grand Paradis è il "Fondation Grand Paradis Pass", biglietto cumulativo che, al prezzo di 8€, permette di visitare nell’arco di un anno tutti i siti naturalistici e culturali.