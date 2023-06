Di Andrea Gagliarducci Papa Francesco è uscito dall'ospedale, è passato per un momento di preghiera dalla Basilica di Santa Maria Maggiore ed è ritornato nella Domus Sanctae Marthae. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede. Dopo l’operazione dello scorso 7 giugno, che aveva risolto un laparocele incarcerato che causava “sindrome sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”, il Papa è rimasto ricoverato al Gemelli fino ad oggi, saltando anche – per la prima volta – di guidare la preghiera dell’Angelus la domenica. Si legge in una comunicazione della Sala Stampa della Santa Sede che "all’uscita del Policlinico A. Gemelli, poco prima delle 9:00, Papa Francesco si è recato a Santa Maria Maggiore, dove si è fermato in preghiera davanti all’icona di Maria, Salus Populi Romani. La notizia che sarebbe potuto già tornare a casa era venuta il 15 giugno, dopo che il Papa, come ormai consuetudine dopo un ricovero al Gemelli (è il terzo) era stato in visita ai bambini in oncologia pediatrica. Parlando con i cronisti all'uscita, Papa Francesco - riferisce l'Ansa - ha detto di essere vivo e ha ringraziato i giornalisti: "Grazie per il vostro servizio, grazie tante", ha detto mentre con la sedia a rotelle attraversava le due ali di cronisti e pazienti che all'uscita dell'ospedale lo hanno applaudito". Il chirurgo che lo ha operato, il dottor Sergio Alfieri, ha detto che il Papa sta bene e che "sarà più forte".

Nella mattinata di oggi, dunque, il ritorno in Vaticano, dove il Papa proseguirà le cure, e in particolare la fisioterapia respiratoria che deve insegnargli a respirare senza premere sull’addome, soggetto ad una plastica nell’ultima operazione.

Ha aggiunto la Sala Stampa che "prima di fare rientro in Vaticano, poco dopo le 10:00 circa, Papa Francesco si è fermato per una breve visita privata alla suore dell’Istituto Maria Santissima Bambina, riunite per il loro capitolo generale, e, fuori dall’Ingresso del Perugino, per salutare le forze dell’ordine e ringraziarle per il loro servizio".

Le udienze del Papa erano state sospese in via precauzionale fino al 18 giugno. La prossima settimana, Papa Francesco riprende a ricevere. Sono attesi in Vaticano, tra l’altro, il presidente del Brasile Lula e il presidente di Cuba Diaz-Canel. Tuttavia, comunica la Sala Stampa della Santa Sede, non è confermata "l’udienza generale di mercoledì 21 giugno, che è annullata per salvaguardare il recupero post operatorio del Santo Padre".