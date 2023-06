Consiglio Valle convocato in via ordinaria

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria martedì 20 giugno, a partire dalle ore 15, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2023, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 61 oggetti, di cui 19 rinviati da precedenti adunanze.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate dodici interrogazioni di cui tre del gruppo Forza Italia: azioni per assicurare la pubblica sicurezza della zona dell'ex maneggio di Aosta; monitoraggio della temperatura di acqua e aria nelle piscine regionali; predisposizione della nuova legge sull’Edilizia residenziale pubblica.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato sei interrogazioni: prevenzione degli atti vandalici nel quartiere Cogne; interventi per favorire una maggiore socializzazione in presenza dei giovani; mesures pour accélérer le passage en classe E et D des immeubles de propriété régionale; stato dei lavori del collettore fognario di Courmayeur; azioni informative sul servizio ambulatoriale per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione; affidamento dell'azienda J.B. Festaz dell'incarico per la modifica del marchio.

Tre le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: utilizzo del nome della Regione Valle d'Aosta per la sponsorizzazione online di lezioni private; ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili nell'ambito del Piano Energetico Ambientale; modalità di gestione dell'AUSL VdA delle prenotazioni sanitarie.

Delle venti interpellanze, cinque sono del gruppo Forza Italia: caratteristiche del progetto di realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile nell'area industriale dell'ex Tecdis di Châtillon; definizione di un piano di interventi di manutenzione delle strade regionali; iniziative per dare continuità al reparto di neurologia; utilizzo del Palaindoor di Aosta da parte di società sportive; campagne di sensibilizzazione degli operatori dell’informazione e dell’intermediazione turistica.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha proposto nove interpellanze: adozione del disciplinare per il conferimento a tempo determinato degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni; monitoraggio delle sanzioni amministrative sul divieto dei "botti di Capodanno"; ritardi di alcuni Comuni nell'approvazione del rendiconto; individuazione della sede definitiva dello studentato universitario presso palazzo Cogne; rilancio dell'attività di aviazione commerciale all'aeroporto Corrado Gex di Aosta; azioni per sollecitare i fornitori di gas e energia sul territorio regionale per l'adeguamento delle bollette ai ribassi del prezzo di mercato; interventi di manutenzione al ponte di Issogne; adesione degli esercizi commerciali alla convenzione per l'utilizzo dei buoni di acquisto di prodotti senza glutine; esternalizzazione dei servizi di Pronto Soccorso ortopedico e traumatologico e di quello radiologico d'urgenza.

Il gruppo Misto illustrerà tre interpellanze: valorizzazione dei servizi sportivi; potenziamento della pratica del ciclismo a fini turistici; revisione della legge regionale in materia di interventi a favore dello sport.

Saranno trattate anche tre interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: rispetto degli impegni contrattuali per la gestione della struttura socio-sanitaria di Variney; problematiche relative all'elevato numero di accessi al Pronto Soccorso; continuità dei servizi di continuità assistenziale, di guardiania turistica e delle Unità di continuità assistenziale.

All'ordine del giorno figurano anche 12 mozioni, di cui otto rinviate dalle precedenti adunanze.

Sono due le mozioni congiunte: una, dei gruppi Lega Vallée d'Aoste, Forza Italia, Misto e Progetto Civico Progressista, impegna il Governo a superare le criticità legate al Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025 e, l'altra, dei gruppi Forza Italia e Lega Vallée d'Aoste, chiede di relazionare alla quarta Commissione sull'evoluzione dell'aumento del costo dell'energia e del gas in Valle.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà sette mozioni: audizione nelle Commissioni competenti dei referenti delle fondazioni a partecipazione regionale sulla riforma del Terzo settore; estensione del bonus docenti agli insegnanti precari e a quelli delle scuole paritarie; proposta di declassare la specie Canis lupus e Ursus arctos da "particolarmente protette" a "protette"; mappatura aggiornata delle attività di manutenzione dei torrenti; panchina viola nella città di Aosta quale simbolo di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica; condanna della pratica della maternità surrogata; revisione della disciplina relativa alle manifestazioni sportive contenute nella legge regionale n. 3/2004.

Due sono le mozioni del gruppo Progetto Civico Progressista: audizione degli Assessori competenti e dei tecnici regionali per esaminare in terza Commissione il progetto "condominio dell'Arco d'Augusto"; approfondimenti sul progetto "The Stone" a Breuil-Cervinia e sull'utilizzo degli ampliamenti volumetrici consentiti dalla "legge casa" e una del gruppo Misto: modifica della delibera istitutiva dell'Osservatorio regionale tecnico-politico sulla crisi idrica.

Infine, vi sono sette risoluzioni rinviate da precedenti adunanze, di cui due del gruppo Lega Vallée d'Aoste, una del gruppo Misto, una congiunta dei gruppi Lega VdA, FI, Misto e PCP, una dei gruppi Lega VdA, Misto e FI e due dei gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA.