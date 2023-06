Per Stella Alpina la politica deve realizzare un'autonomia aperta

Stella Alpina ha ascoltato le suggestioni arrivate dai valdostani su diversi temi, dai trasporti alla sanità, dalle problematiche abitative sino alla denatalità. A breve verrà organizzato un incontro anche ad Aosta, per dare voce agli amici della città.

Il territorio è, infatti, per Stella Alpina, il nucleo fondante della società: da questo si vuole partire per avere una prospettiva e una visione politica autonomista, ampia ed aperta alla dimensione nazionale ed europea, come sottolineato nel recente convegno “Federico Chabod, intellettuale e politico. Pensiero europeo e autonomia g-locale”.