Check it out! Conclude rassegna con un serata dedicata ai “Roots” e musica dal vivo

La rassegna "Check it out" di Cittadella, dedicata alla musica rap in Valle d'Aosta, è arrivata alla 4° e ultima puntata. Quattro appuntamenti tra storia del rap italiano, e tanta musica insieme a giovani artisti valdostani e appassionati. L’ultima serata non sarà da meno: venerdì 23 giugno, a partire dalle 21.30 alla Cittadella dei Giovani ci sarà, come sempre, la freestyle battle aperta a tutti, il dj set, tanta musica dal vivo e la jam session finale.



Questa volta il sottotitolo della serata sarà "Roots" in omaggio all'omonima hip hop band di Philadelphia che ha sempre coniugato musica dal vivo e rap. Per evocare il loro stile, la freestyle battle di venerdì sarà accompagnata da Momo Riva alla chitarra, Chris Costa al basso e Matteo Cosentino alla batteria. Il trio di musicisti creerà ritmi e groove improvvisati su cui i rapper potranno costruire rime e beats al microfono.



La sfida di freestyle sarà seguita da una giuria che sceglierà il vincitore a cui verrà regalato un buono da spendere in materiale musicale. Ad aprire la sfida un'esibizione di Sago, organizzatore e host della serata. Prima della finale ci sarà l’esibizione di un ospite speciale: il Contagio, rapper di Lecco che, accompagnato dal dj Menazone e dal rapper Nix, ci porterà dal vivo l'ultimo suo lavoro: "Mutazione del virus".



Il programma della serata

21:30 - apertura porte / iscrizione alla battle / dj set

22:00 - esibizione Sago / preparazione dei gironi della battle

22:30 – inizio della battle freestyle fino alla semifinale

00:00 - esibizione Il Contagio - Nix - dj Menazone

00:30 - semifinale e finale

01:00 - jam session conclusiva

01:30 - chiusura della serata