Papa Francesco in ospedale, continua la convalescenza

Di Andrea Gagliarducci

Continua regolare il decorso post-operatorio per Papa Francesco. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede. Ancora non ci sono notizie su quando il Papa tornerà a Santa Marta dalla convalescenza, anche se si sa che tutte le udienze sono sospese in via precauzionale fino al 18 giugno. Il presidente brasiliano Lula ha annunciato che sarà dal Papa la prossima settimana.

Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, ha comunicato che i"l Santo Padre ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze, e pertanto sta programmando la dimissione per i prossimi giorni".

Il direttore della Sala Stampa ha aggiunto che "durante la mattinata il Santo Padre si è dedicato all’attività lavorativa. Prima di pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’Eucarestia”. (fonte Aci Stampa)