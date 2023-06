Le Tunnel du Mont Blanc comme vous ne l’avez jamais vu

Long de 11,6 km, le Tunnel du Mont Blanc relie la France et l’Italie sous le plus haut sommet d’Europe. Cet ouvrage exceptionnel vous permet de traverser rapidement la frontière en 10 minutes. Il est emprunté en moyenne par 5 300 véhicules quotidiens, dont 69 % de véhicules légers. Plus qu’un ouvrage d’art, le Tunnel du Mont Blanc représente une formidable aventure humaine et technique. En plus de constituer un axe majeur pour l’économie locale, un trait d’union entre les peuples, il est aujourd’hui une référence mondiale en matière de sécurité.

Chaque année, le Tunnel du Mont Blanc accueille de nombreux vacanciers venus profiter des stations alpines : jusqu’à 8 000 familles empruntent l’ouvrage les samedis de juillet et août ! Les véhicules de tourisme représentent d’ailleurs les premiers clients du Tunnel avec 68 % du trafic. Au-delà de son rôle touristique clé pour les vallées de Chamonix et d’Aoste, le Tunnel constitue un axe vital pour les entreprises locales. En effet, 76 % des exportations et des importations des entreprises de Haute-Savoie se font grâce au Tunnel.