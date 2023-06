Cogne ospita mostra fotografica "Orti di Montagna: chi coltiva la terra crede nel futuro"

Sabato 17 giugno, alle ore 10, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Cogne si terrà un Atelier / “Café de Montagne” dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera ortofrutticola locale. L’evento ha luogo in occasione dell’installazione della mostra fotografica “Orti di Montagna: chi coltiva la terra crede nel futuro” di Francesca Alti e in concomitanza con il Mercato della Terra di Slow Food, che si tiene ogni terzo sabato del mese a Cogne.

Si tratta di un’occasione di animazione nell’ambito dell’azione “Sviluppo locale” della Strategia Grand-Paradis, a favore della creazione e sviluppo delle filiere corte e a supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici (Interventi SL.3.6 e SL3.7 della Strategia), che costituiscono i temi principali dell’incontro.

Dopo l’introduzione del Comune di Cogne, vi sarà un iniziale presentazione di Francesca Alti sul suo progetto fotografico “Orti di Montagna: chi coltiva la terra crede nel futuro”, di Virginie Deguillame, antropologa, riguardo al ruolo della cultura immateriale nella filiera orticola e del Fiduciario della Condotta Slow Food Aosta, Adolfo Dujany.

Una seconda parte prevede uno scambio di vedute tra i partecipanti, con contributi sulle esperienze di Emy Berthod (azienda agricola Da Emy, Valsavarenche) e di Giorgio Elter (azienda agricola Le Motte, Cogne), con un commento di Alessandro Neyroz, presidente del consorzio OrtoVda già insegnante dell’Institut Agricole Régional.

La mostra di Francesca Alti trae origine dal progetto europeo Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 denominato Living ICH, a cui ha partecipato il BREL - Settore attività espositive e promozione dell’identità culturale della Regione autonoma Valle d’Aosta, che si è concluso a dicembre 2022. La mostra continua ad essere esposta in varie località della Valle d’Aosta, a favore del rafforzamento della governance del patrimonio alimentare alpino e del territorio valdostano, come a Cogne, con il sostegno del Comune e l’animazione sul tema dello sviluppo agricolo locale da parte della Strategia Aree interne, coordinata dall’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.