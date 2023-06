Non molla l'osso il gruppo “No tralicci – Sì soluzioni tecnologiche alternative” che si oppone alla realizzazione di un traliccio di circa 30 metri d'altezza per l'installazione di antenne per le telecomunicazioni.

Infatti ha convocato per giovedì 15 giugno alle ore 20,30 presso la saletta nei pressi del Monumento ai Caduti un'assembela aperta a tutti i cittadini per fare il punto sulla situazione ed illustrare le ragioni del no.

