Cent’anni di siderurgia in Valle d’Aosta: 14 giugno 1923 la nascita dell’Ansaldo-Cogne

La Cogne, la sua nascita e il suo sviluppo, fanno sicuramente parte della Memoria della Valle d’Aosta - e in particolare della città di Aosta - e hanno segnato fortemente la comunità valdostana.

In considerazione del fatto che il 2023 rappresenta uno degli anniversari più significativi per la Cogne e, in generale per la storia della “produttività” in Valle d’Aosta, la Regione ha deciso di dare spazio alla Memoria del grande stabilimento siderurgico valdostano che ha preso forma tra il 1916 e il 1922, diventando centro determinante per la produzione italiana di acciaio.

Dopo la Prima guerra mondiale infatti, il gruppo genovese Ansaldo, che fu all’origine dell’insediamento industriale di Aosta, entrò in crisi e il 14 giugno 1923, con Regio decreto, il Governo venne autorizzato a prendere parte alla costituzione della Società Anonima Ansaldo-Cogne. Nel corso dell’anno si avviarono i contatti con l’ing. Paul Girod, fondatore del complesso elettrosiderurgico savoiardo di Ugine, una delle maggiori figure di tutta l’elettrosiderurgia europea.

Nel dicembre del 1923 l’accordo fu raggiunto. Nacque così anche, e parallelamente, la Società delle Acciaierie Elettriche Cogne-Girod con sede in Aosta. Il 1923 fu un anno determinante per la Cogne perché fu proprio sotto la guida di Paul Girod che l’acciaieria aostana si specializzerà nella produzione di acciai inossidabili e speciali, caratteristica che conserva ancora oggi ad un secolo esatto di distanza.