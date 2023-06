Una settimana di Outdoor Education: 12 ragazzi irlandesi in Valle con il progetto Erasmus+

Cittadella dei Giovani di Aosta ospiterà, da sabato 24 giugno a sabato 1° luglio, un interessante scambio internazionale finanziato dalla piattaforma Erasmus+, in collaborazione con il centro giovani irlandese di Ballyfermot, Dublino. “Better Environment for Better People" - ambiente migliore per persone migliori è il tema dello scambio che porterà i partecipanti alla scoperta della Valle con tante attività all’aria aperta. Ma questo è solo l’inizio: quest’estate ci sarà anche una seconda fase dello scambio in cui le/i partecipanti valdostane/i saranno in Irlanda - a Dublino e a Killary - dal 29 luglio al 5 agosto.

Saranno 12 ragazzi irlandesi e 15 valdostani, selezionati nei mesi scorsi, a vivere insieme questa esperienza immersiva in lingua inglese e a stretto contatto con la natura nelle Valli valdostane. Lo scambio infatti, avrà come tema principale quello della Outdoor Education, cioè quell’insieme di attività svolte all’aria aperta che hanno lo scopo di favorire la crescita personale e collettiva dei giovani partecipanti.

La collaborazione e la creazione di legami e scambi si declina attraverso attività ludico/sportive come la discesa in rafting che diventa uno strumento per sperimentare il lavoro di squadra; scalare una parete di roccia è un modo per riflettere sui limiti e le paure di ciascuno. Orientarsi nel bosco è un percorso tra le difficili scelte da intraprendere nella vita. L’attività tocca diverse località valdostane, tra cui Saint-Barthélemy, Ollomont, Cogne, Verrès, Morgex, Aosta e molte altre.

Domenica 25 giugno i ragazzi saranno ad Aosta, con l’evento speciale Aosta Express, aperto a tutta la cittadinanza: una caccia al tesoro in lingua inglese. Organizzata nelle vie del centro storico, avrà come obiettivo quello di far conoscere, non solo ai partecipanti stranieri, angoli nascosti e piccoli segreti della città.

Il progetto dà continuità alle precedenti esperienze di scambio realizzate dalla Cittadella dei Giovani attraverso il progetto Erasmus+ (il seminario “All Equal – All Different” sempre in Irlanda, il Training Course di dieci giorni sulla sostenibilità ambientale in Norvegia) con l’obiettivo di organizzare occasioni di confronto a livello europeo e di contribuire ad arricchire le politiche giovanili attraverso opportunità internazionali.