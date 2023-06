GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato la bozza del disciplinare d’uso dell’area addestrativa denominata “Poligono di Arpy” nel Comune di Morgex che sarà sottoscritto tra l’Ufficio affari territoriali e di presidio della Valle d’Aosta del Comando area territoriale del comando truppe alpine e la Regione autonoma Valle d’Aosta.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato l’aggiornamento del Piano finanziario per lo svolgimento delle attività dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles per l’anno 2023.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la concessione di un contributo all’Association régionale éléveurs valdôtains-Arev per permettere la realizzazione delle manifestazioni zootecniche per il 2023. Il programma è gestito dall’Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV) e il contributo è di 260 mila e 500 euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2022/2023, scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella regione oppure frequentanti scuole secondarie fuori del territorio regionale per seguire attività sportive o artistiche.

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Struttura patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali e la Diocesi di Aosta relativa alla programmazione e all’attuazione degli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei beni ecclesiastici della Diocesi di Aosta, finalizzati a una loro migliore e più ampia fruizione, per il periodo 2023-2026.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati autorizzati gli interventi di riqualificazione dell’area adiacente al complesso sportivo in Frazione Berriat, ricadente nel vincolo degli ambiti inedificabili per terreni sedi di inondazioni del Comune di Montjovet, e di ricostruzione di due ponti e relativa sistemazione del torrente Bagnere ricadente nel vincolo degli ambiti inedificabili per terreni sedi di frana e per terreni sedi di inondazioni del Comune di Saint-Christophe.

È stato approvato, inoltre, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento manutentivo delle opere paravalanghe di Verconey, Quatre Dents e Becca de l’Aouille di Valgrisenche.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato lo schema di contratto di servizio tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. per l’erogazione del servizio assistenziale ed educativo rivolto agli utenti di quattro strutture regionali a carattere diurno, denominate Centri Educativo Assistenziali-CEA.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la Società finanziaria regionale - Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di osservazione e attività sull’energia (coa energia) per il settennio 2023/2029.

È stata approvata la compartecipazione della Regione alla spesa per l’istituzione di un servizio di taxi-bus nei Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Chamois, nel periodo dal 2 luglio al 3 settembre 2023 e nel Comune di Torgnon dal 29 giugno al 10 settembre 2023.

Inoltre, è stata approvata l’autorizzazione per l’esercizio dei servizi turistici estivi per il 2023 ad Arriva Italia, nell’ambito del sub-bacino “Alta Valle”, al raggruppamento temporaneo di concorrenti Vita srl – Arriva srl per la “Bassa Valle”, alla Svap srl per il “Centro Valle”, e per l’esercizio di servizi occasionali ad Arriva Italia srl a Courmayeur, alla Vita SpA ad Ayas dal 24 al 30 giugno 2023 e alla Svap nel periodo estivo 2023.