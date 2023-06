Almanach de mardi 13 juin saint Antoine de Padoue

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 13 giugno

Seminario Maggiore - mattino

Riunione conclusiva di mandato della Commissione presbiterale regionale

Mercoledì 15 giugno

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Festa di San Bernardo con le Guide alpine e i Maestri di sci nel centenario della sua proclamazione a Patrono degli abitanti delle Alpi e degli alpinisti

Cattedrale - ore 19.00

Inaugurazione della Mostra dedicata a San Bernardo

Venerdì 16 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 17 giugno

Chiesa parrocchiale di Arnad - ore 15.00

S. Cresime

Aosta, Santuario dell’Immacolata - 0re 18.30

S. Messa con il Movimento dei Focolarini per il centenario della nascita di Chiara Lubich

Domenica 18 giugno

Chiesa parrocchiale di Challand-Saint-Anselme - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Saint-Anselme e di Saint-Victor

Lunedì 19 e Martedì 20 giugno

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 22 giugno

Perloz, Eremo - ore 16.00

Incontro con le Suore Eremite

a seguire Santa Messa

Venerdì 23 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Martedì 27 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze





LE MESSAGER RICORDA saint Antoine de Padoue

La Chiesa celebra Sant' Antonio di Padova Sacerdote e dottore della Chiesa

Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novizio nel monastero di San Vincenzo, tra i Canonici Regolari di Sant'Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. Nel 1220 giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d'Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori mutando il nome in Antonio. Invitato al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno e mezzo vive nell'eremo di Montepaolo. Su mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e poi nell'Italia settentrionale e in Francia. Nel 1227 diventa provinciale dell'Italia settentrionale proseguendo nell'opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a Camposampiero e, sentondosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire: spirerà nel convento dell'Arcella.

Il sole sorge alle ore 5,40 e tramonta alle ore 21,20.

“La povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo”. “Ci sono molte povertà dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri” (Papa Francesco)