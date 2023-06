PREFI: Il Cavaliere e Forza Italia, i dubbi sulla sua eredità nel partito…

Quale sarà il futuro di Forza Italia… il berlusconismo senza Berlusconi potrà sussistere…

Berlusconi, Tajani sul futuro di Forza Italia: "Abbiamo il dovere di andare avanti"

Fitte nubi si addensano sul futuro di Forza Italia, dopo l'annuncio della morte a 86 anni di Silvio Berlusconi. I rumors sulla successione hanno già iniziato a circolare insistentemente, assieme alle preoccupazioni sulla tenuta di un partito che si reggeva indissolubilmente attorno alla figura del suo leader.

"Berlusconi ci ha indicato il percorso da seguire"

"Noi abbiamo il dovere di andare avanti, vogliamo andare avanti. Continueremo a lavorare tutti insieme", ha ribadito Tajani. "Il progetto di Berlusconi è un progetto che va al di là della sua vita terrena, un progetto al quale noi lavoreremo per portarlo a termine. Per farlo dobbiamo guardare al futuro e Berlusconi ci sarà". Nessun dubbio nemmeno sulla tenuta del governo. "Berlusconi ci ha indicato un percorso e noi per rendergli onore e continuare il suo progetto dobbiamo guardare al futuro. Forza Italia ci sarà proprio perché c'è stato Berlusconi e lui ci sarà con le sue proposte, col suo modo di concepire la vita e la società. Io farò di tutto perché questo progetto possa continuare a essere protagonista. Questo è l'impegno che noi prendiamo nel giorno in cui lui ci ha detto arrivederci".