Pubblicato l’avviso dell’offerta educativa destinata agli alunni per l’anno scolastico 2023/2024

Da oggi, lunedì 12 giugno 2023, sul sito delle scuole valdostane Webécole (link: www.scuole.vda.it/), sarà pubblicato l’Avviso per la presentazione di iniziative di arricchimento dell’offerta educativa destinate ad alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, per l’anno scolastico 2023/2024.

L’Avviso raccoglie le proposte a titolo gratuito o con oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale e/o delle istituzioni scolastiche, da parte di Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, soggetti pubblici e privati, soggetti collettivi o individuali, enti pubblici e privati, enti ecclesiastici e religiosi, comitati e altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, istituti di istruzione e ricerca no profit, cooperative sociali che non hanno sottoscritto accordi di collaborazione con l’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali.

Le attività possono riguardare laboratori didattici, spettacoli teatrali o cinematografici, mostre, esposizioni, conferenze, giornate di studi, visite di istruzione, al fine di incoraggiare approcci trasversali agli ambiti disciplinari e integrarsi in percorsi pluridisciplinari o interdisciplinari e saranno inserite nel Catalogo dell’offerta educativa 2023/2024, che i docenti potranno consultare on line, ad inizio anno scolastico, per completare e arricchire la loro progettazione didattica.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 31 luglio 2023.