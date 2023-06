Gettate le basi per una collaborazione strategica Aosta-Charvensod

Uno degli argomenti affrontati nel corso della riunione ha riguardato l’organizzazione congiunta di eventi di richiamo in ottica turistica, come, a esempio, nell’ambito della futura prova di Vertical Running del Mont Emilius.

Altro tema di confronto è stato quello relativo al miglioramento della mobilità al confine tra i due territori comunali nella zona del Pont Suaz, laddove in alcuni orari critici si concentrano elevati flussi di traffico.

A proposito della stessa area le due Giunte hanno anche convenuto di implementare e migliorare i collegamenti tra i rispettivi percorsi ciclabili e ciclo-pedonali in modo da garantire un tracciato senza soluzione di continuità utilizzabile proficuamente sia per gli spostamenti lavorativi sia per il tempo libero.

Infine, è stata avanzata la proposta di dare vita a progetti comuni nel settore dell’Istruzione che coinvolgano le istituzioni scolastiche delle due località.Alcuni di questi temi, per la loro rilevanza, saranno oggetto di condivisione e di confronto nell’ambito del Conseil de la Plaine.