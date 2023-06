Aosta: Con NeosApp i parcheggi blu sono i più cari d’Italia

Il centro storico di Aosta è una Zona a Traffico Limitato (abbreviata, ZTL) e per entrarvi sono necessari dei permessi speciali. Sono previste multe molto salate per coloro che vi accedono senza permesso. RIPETO: sono previste MULTE MOLTO SALATE se si accede alla ZTL senza avere il permesso.

C’è da dire che i parcheggi blu non mancano anche se le tariffe sono abbastanza elevate. Non si può avere tutto.

Se il vostro albergo si trova all'interno della zona ZTL, potete sostare davanti o nei pressi per scaricare i bagagli e far scendere le persone che viaggiano con voi, ma poi dovete uscire immediatamente e trovare parcheggio al di fuori della ZTL (a meno che il vostro albergo non offra anche il parcheggio).

Assicuratevi bene di COMUNICARE ALL'HOTEL che lo raggiungerete in macchina, così che lo staff possa avvertire la polizia e comunicare a loro volta il vostro numero di targa; in questo modo non verrete inclusi nella lista di auto da multare per essere entrati nel centro storico senza permesso.

Quando vi vedono entrare alla reception, non possono sapere se siete venuti in auto, a piedi, in taxi o in qualsiasi altro modo vi venga in mente. Sembra, infatti, che molte persone abbiano preso multe per questo motivo. Per cui assicuratevi che l'hotel abbia ricevuto il vostro numero di targa in modo da non rientrare nelle... liste nere!

Ma perché pagare il parcheggio blu con Neosapp, società con la quale è convenzionata l’Amministrazione comunale di Aosta, costa di più che nelle altre città che utilizzano il medesimo sistema?

Basta confrontare la tabella, pubblicata sul sito dell’azienda, per avere la conferma del caro parcheggio Neos App. Qualcuno dovrebbe spiegare il perché perché oltre che i turisti sono penalizzati, soprattutto i valdostani.