Bruxelles, 29enne italiana morta in un incendio

(Adnkronos) - Una donna italiana è morta a Etterbeek, vicino Bruxelles, in un incendio che nella notte di sabato ha devastato la casa in cui viveva. Si tratta di Anna Tuzzato, originaria di Fiesso d’Artico (Venezia), riferisce La Nuova Venezia. La donna, di 29 anni, è rimasta vittima del fumo provocato dall'incendio, illeso il suo coinquilino. Secondo le autorità locali l'incendio sarebbe di origine accidentale.

“E’ una notizia che ci riempie di tristezza. Il Veneto perde una giovane professionista, che aveva da poco iniziato un percorso lavorativo come responsabile della comunicazione, a Bruxelles, di un’organizzazione che si occupa di agricoltura biologica. Una tragedia che ricorda, purtroppo, la storia di altri due ragazzi, Gloria e Marco, che hanno perso la vita nel tragico incendio a Londra". Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprimendo il suo cordoglio alla famiglia. “Anna, come tanti ragazzi intraprendenti, aveva scelto di andare all’estero per accrescere il proprio bagaglio di competenze e conoscenze, dimostrando il coraggio di sapersi mettere in gioco. Alla sua famiglia, agli amici, a quanti hanno condiviso con lei momenti di studio e di lavoro, rivolgo da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze”, termina il Presidente Zaia.

''La comunità si stringe intorno alla famiglia Tuzzato colpita dal dolore per la tragica scomparsa della figlia la dottoressa Anna che lavorava a Bruxelles'', il cordoglio del sindaco di Fiesso Marco Cominato, in un post su Facebook.