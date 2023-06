Almanach de lundi 12 juin saint Jean de Jacond

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Lunedì 12 giugno

Seminario Maggiore - ore 9.30-13.30

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 13 giugno

Seminario Maggiore - mattino

Riunione conclusiva di mandato della Commissione presbiterale regionale

Mercoledì 15 giugno

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la Festa di San Bernardo con le Guide alpine e i Maestri di sci nel centenario della sua proclamazione a Patrono degli abitanti delle Alpi e degli alpinisti

Cattedrale - ore 19.00

Inaugurazione della Mostra dedicata a San Bernardo

Venerdì 16 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 17 giugno

Chiesa parrocchiale di Arnad - ore 15.00

S. Cresime

Aosta, Santuario dell’Immacolata - 0re 18.30

S. Messa con il Movimento dei Focolarini per il centenario della nascita di Chiara Lubich

Domenica 18 giugno

Chiesa parrocchiale di Challand-Saint-Anselme - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Saint-Anselme e di Saint-Victor

Lunedì 19 e Martedì 20 giugno

Roma - Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Giovedì 22 giugno

Perloz, Eremo - ore 16.00

Incontro con le Suore Eremite

a seguire Santa Messa

Venerdì 23 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Martedì 27 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 giugno

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze





LE MESSAGER RICORDA saint Jean de Jacond

La Chiesa celebra San Filippo di Palermo Diacono

San Filippo diacono è uno dei più antichi santi del ricco panteon di Palermo, indicato nell’agiografia italogreca come Philippe ò neòs, Filippo il Giovane, detto dai fedeli San Filippello, San Fulippuzzu, San Fulippu ‘u nicu, per distinguerlo da san Filippo di Agira il Grande, al quale è legato indissolubilmente e con il quale, secondo la letteratura, protegge Agira. Le uniche notizie conosciute sul diacono palermitano provengono da una delle due Vite scritte su San Filippo di Agira, per la qualcosa per descrivere la figura del diacono bisogna imprescindibilmente parlare di Filippo presbitero ed espulsore dei diavoli. La loro storia è intimamente congiunta, perché la nascita del Piccolo si deve ad un miracolo del Grande e perché parte della loro vita è connessa.

Il sole sorge alle ore 5,40 e tramonta alle ore 21,20.

“La povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo”. “Ci sono molte povertà dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri” (Papa Francesco)