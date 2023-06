L’esposizione “Alla ricerca di un filo di luce” cercherà di replicare il successo di pubblico delle scorse tre edizioni, tenutesi negli anni 2018, 2019 e 2021: oltre un centinaio di persone presenti all’inaugurazione, tantissimi visitatori nei giorni di apertura.

La lana delle pecore locali, nelle sue semplici lavorazioni, è sinonimo di passatempo e tradizione, ma soprattutto restituisce alla latteria il suo ruolo sociale e di stimolo all’aggregazione.

L’intento di Ornella e di Elena è quello di far rivivere un edificio storico, ricco di ricordi ed emozioni, attraverso un filo di luce in grado di illuminare un passato, i cui valori possono diventare fonte di ispirazione per il presente.

Vecchi arredi e attrezzature che rievocano momenti di fatica, in cui la gestione comune della latteria, la condivisione delle materie prime, il lavoro collettivo e la redistribuzione dei prodotti finiti assicuravano il sostentamento di molte famiglie e rafforzavamo le relazioni interpersonali, rinvigorendo il senso di appartenenza a una comunità solidale e laboriosa.

Non perdetevi il filo della memoria: vi aspetta un allestimento che rappresenta il giusto connubio tra l’ambiente rurale valdostano, le sue tradizioni lattiero-casearie e il savoir faire femminile tramandato di generazione in generazione.

L’esposizione è visitabile c/o la Latteria Turnaria di Etroubles dal 24 giugno al 28 giugno 2023 con i seguenti orari di apertura:

sabato 24 giugno e domenica 25 giugno 10.30-13.00 e 15.30-19.00.

da lunedì 26 giugno a mercoledì 28 giugno 15.30-19.00.

Ornella ed Elena vi aspettano all’inaugurazione, prevista per sabato 24 giugno alle ore 18.30.