Il commosso e affettuoso addio a Maria Thomasset in Sapinet

Era affollata la chieda di Saint Martin de Corleans dove ieri si è svolto il finerale di Maria Thomasset Sapinet che al termine di una breve malattia è mancata ai suoi cari e a quanti la conoscevano a 74 anni, moglie di Livio Sapinet e mamma di Alina, assessora al Comune di Aosta, e Davide assessore regionale ai Lavori Pubblici.

Donna di grande sensibilità ha sempre mostrato alti valori morali ed era una colonna e punto di riferimento per la comunità di Saint Martin de Corleans; soprattutto un cardine delle attività parrocchiali.

La figlia Alina, il martito Livio, il figlio Davide e due nipoti

In tutti gli occhi erano gonfi di lacrime trattenute a stento soprattutto durante l'omelia del parroco Nicola che di Maria ne ha tracciato la vita esemplare e di insegnamento per tutti. I canti in francese, l’omelia di Don Nicola, il ricordo di Alberto Follien che ha portato il saluto di tutta la comunità, delle nipoti che hanno ringraziato nonna e zia Maria per i tanti insegnamenti, consigli e aiuti.

Numerosi i messaggi di cordoglio per Maria che si leggono sui social indirizzati ai suoi cari nei quali ha lasciato un vuoto incolmabile, soprattutto in Livio con il quale da 54 anni conviveva preoccupazioni e soddisfazioni di mamma e nonna.

Mancherà ai fedeli che assistevano all’Eucarestia in lingua francese celebrata alla domenica da don Ferdinand. Era lei che passava a raccogliere le offerte. Ora all’offertorio la ricorderanno con una preghiera.