Roma Pride 2023, parata per i diritti Lgbt. Cortei in 9 città

(Adnkronos) - Sono ben nove le città che oggi vengono attraversate dall’Onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+. Nella Capitale sfila il Roma Pride 2023, con il raduno alle 15 in piazza della Repubblica, ad Avellino arriva l’Irpinia Pride, con appuntamento alle 17 in piazza della Libertà, a Cuneo il Cuneo Pride, con il ritrovo alle 16 in piazza Torino; è tempo di Puglia Pride a Foggia, dove si parte alle 16,30 da piazza Umberto Giordano, di Riviera Pride a Dolo, con partenza alle 17 dal parcheggio degli impianti sportivi, di Liguria Pride a Genova con partenza alle 16 da via San Benedetto. E ancora: il Lecco Pride dà appuntamento alle 15 in via Ghislanzoni, il Messina Pride parte alle 16,30 da piazza Antonello e il Pordenone Fvg si ritrova alle 15 al Parco Galvani.

“È una giornata di grande mobilitazione per la nostra comunità", dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. “Questi nove pride, tappa di una stagione record dell’Onda Pride con oltre 50 parate, sono la migliore risposta al balletto di alcune istituzioni, che ci mostrano il travaglio di chi non sa che parte stare - sottolinea - Non sono coerenti al punto da dichiarare senza tentennamenti la propria omotransfobia, e tirano fuori dalla tasca, all’ultimo, il ripensamento, magari il fantomatico amico gay, per dirci che in fondo ci tollerano".

"Ecco, nelle nove parate di oggi quasi certamente non ci saranno gli amici gay di tutti gli oppressori della compagine di governo. Però ci saranno migliaia e migliaia di persone che chiedono diritti, riconoscimento, uguaglianza, libertà - conclude - Perché sono persone tra le persone, non perché hanno amicizie altolocate. A quelle migliaia di persone, e a tutte le altre che assieme a loro oggi riempiranno le strade nei grossi centri e nelle periferie, auguriamo una memorabile giornata dell’orgoglio”.