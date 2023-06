Di Andrea Gagliarducci C’è stata una visita del presidente francese Emmanuel Macron, e c’è un vasto programma di mostre, spettacoli di danza, concerti. E tutto per celebrare il millenario di uno dei luoghi più iconici di Francia, Mont St. Michel, la montagna che è isola e terraferma a seconda della marea dove si trova una abbazia che fu cominciata a costruire nel 1023, tre secoli dopo l’apparizione dell’arcangelo Michele nel 708. Era una piccola costruzione, poi c’era una vera e propria struttura, costruita nel 966, che divenne improvvisamente troppo piccola per ospitare i pellegrini. E così, fu fondata l’abbazia, che esiste ancora oggi. Fino al 1972, il villaggio di Mont-Saint-Michel aveva ancora la sua scuola, la sua panetteria e un parrucchiere. Ma era troppo difficile mantenere tutte le attività, di fronte ad una folla di pellegrini numerosissima (sono stati 33 mila solo nello scorso weekend dell’ascensione). Così, il villaggio è diventato sempre più isolato, dal 2012 le auto non possono nemmeno più arrivare ai piedi della collina, e arrivare al parcheggio, che comunque è a tre chilometri dell’entroterra, si può solo attraverso l’autobus. A Mont St. Michel ci sono solo 17 residenti permanenti, e una dozzina di loro sono monaci e monache delle Fraternità Monastiche di Gerusalemme, che perpetuano una tradizione ancora più lunga di quella dei benedettini, arrivati solo nel 966. Questa presenza dei monaci fu interrotta solo durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il sito era trasformato in una prigione. Solo nel 1966, con il primo ministro Georges Pompidou, il santuario ha riacquistato la sua vocazione originaria.

La chiesa doveva essere la modesta replica del Monte Gargano dedicato a San Michele. Oggi è invece uno dei principali luoghi di pellegrinaggio in Europa. Diventata Notre-Dame-sous-Terre, è oggi nelle basi dell'abbazia.

Quando nel mezzo della Guerra dei Cent'anni crollò il coro romanico, fu ricostruito in gotico fiammeggiante. All'abbazia si aggiungerà nel XIII secolo quella che viene soprannominata la Meraviglia. Una costruzione su tre piani e alta 35 metri comprendente una cappellania e una cantina (al piano terra), le stanze dei cavalieri e degli ospiti (al primo), oltre a un refettorio e un chiostro (in alto). Situato a 80 metri sopra il mare, questo chiostro, con le sue doppie arcate, è un vero capolavoro gotico sospeso tra cielo e mare.

C’è anche spazio per un omaggio all’architetto Eugène Viollet-le-Duc, che volle i gargoyle sulla basilica di Notre Dame. la guglia neogotica voluta dall'architetto Victor Petitgrand domina il campanile dell'abbazia solo dal 1897. La scelta di sormontarlo con un arcangelo, interamente dorato nel 1995, significherebbe essere esente da fini politici.

Un altro argomento controverso sul Mont-Saint-Michel riguarda il Quebec. Se dobbiamo credere a una targa posta nel 1984 vicino alla chiesa di Saint-Pierre, nella via principale, fu a Mont-Saint-Michel che, l'8 maggio 1532, Jacques Cartier avrebbe incontrato Francesco I prima della sua partenza per il Canada su iniziativa del cardinale Le Veneur, allora abate di Mont.

In occasione di questo millennio di storia, una grande mostra vi permetterà di scoprire sotto gli archi ogivali alcuni pezzi fondamentali che illustrano la storia dell'abbazia. In particolare, vi è un magnifico reliquiario realizzato sotto il Concordato per contenere il teschio di Saint Aubert. Il foro che trafigge questo teschio sarebbe stato praticato, dice la leggenda, dal dito indice dell'Arcangelo Michele, che avrebbe premuto un po' troppo per convincere Aubert a costruire un'abbazia. "Ora sappiamo che questo buco è stato il risultato di una trapanazione", spiega Brigitte Galbrun, curatrice di antichità e opere d'arte nel dipartimento della Manica.