ÉVANGILE DE DIMANCHE: APPELÉS À DEVENIR CE QUE NOUS RECEVONS, LE CORPS DU CHRIST

Après le mystère des mystères, la sainte Trinité, l'Eglise du Seigneur est célèbre le sacrement des sacrements, l'Eucharistie. Le corps du Christ que nous assimilons nous transforme pour devenir ce que nous mangeons, le corps rompu et le sang versé pour nous unir à celui qui nous a aimés sans partage. Comment l'eucharistie nous rend-elle des hommes et femmes eucharistiques?



1. L'ÉLAN DU COEUR NOUS FAIT COMPRENDRE L'EUCHARISTIE.

Un jour, un musulman se tenait au bord de la route et observait. C'était la fête du Corpus Domini. Qu'est-ce qu'il voyait dans son étonnement?une foule immense joyeuse qui faisait la procession eucharistique en chantant, un prêtre qui portait le saint Sacrement, les enfants qui jetaient des fleurs le long du chemin avec des paroles qui bénissaient le Seigneur, des policiers qui assuraient l'ordre. Stupéfait, il cria: c'est quoi ça? Un autre lui murmure: c'est la fête des chrétiens qu'on appelle "le Corpus Domini". Joyeux, le musulman dit en souriant. "Voilà la vraie religion"!

Contrairement à Nietzsche qui accuse les chrétiens de vénérer un morceau de bois quand il critique l'adoration de la Croix, à Feuerbach qui réduit le mystère eucharistique au sentimentalisme et à l'imaginaire sans image, à Marx qui voit que la religion est l'opium du peuple, le musulman dans son honnêteté affirme sans ambages ni détours: "Voilà la vraie religion".

L'Eucharistie est un mystère adorable qui sollicite la contemplation dans un coeur humble et non l'intelligence mal orientée. Blaise Pascal dans sa distinction entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, explique que le mystère est saisi par l'intuition de l'esprit de finesse dont le siège est le coeur. Pour le jeune savant, le coeur est le lieu du silence et de la réflexion où l'homme entre dans l'intimité profonde du coeur pour sentir la vérité et voir la lumière.

Ainsi, le saint sacrement est compris par le coeur dans l'amour et l'adoration.



2. L'EUCHARISTIE RÉVÈLE L'UNITÉ DE L'HOMME ET DE L'UNIVERS.

Dans l'Eucharistie le tout de l'homme est sanctifié et l'univers matériel dont la vie dépend est christifié. Le Christ est partout présent. La vocation de l'homme, sa tâche dans le monde trouve son sens dans ce sacrement admirable. Dans la sainte hostie, nous contemplons l'unité de l'univers entier et de l'action de l'homme sur la nature. Le ministre du sacrement en offrant comme sacrifice, le pain et le vin, bénit le Créateur en disant:"Tu es bénis Dieu de l'univers, toi qui dans ta bonté nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme, nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie".

La sainte hostie est donc un microcosme dans les mains fragiles de l'homme. Avec l'Eucharistie, le principe d'Archimède se réalise: "Donne moi le point d'appuis et je soulèverai le monde". L'Eucharistie est ce point d'appuis pour soulever le monde de la matière, le monde de l'homme, le monde de la souffrance, vers le Créateur qui tout peut. Dans la sainte hostie, est présent l'Hote mystérieux, le Dieu caché mais sensible au coeur selon Blaise Pascal.

Les paroles du Christ dans la dernière Cène, "ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour vous", expriment le sens du sacrifice, de la souffrance de toute personne qui endure la fatigue du jour pour subvenir à ses besoins et à ceux des autres. C'est pourquoi le chomage est un mal à combattre.



3. L'EUCHARISTIE COMME SACREMENT DU FRÈRE.

La seconde lecture du jour précise la dimension fraternelle de l'eucharistie en ces paroles dignes de foi: "Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain". L'institution de l'Eucharistie, la nuit même où le Christ fut livré révèle la passion de Dieu pour l'homme. Le Verbe "manger" vient 7 fois dans l'Évangile. Manger le corps du Christ nous donne la vie véritable et nous ouvre la porte du Paradis. L'assimilation au corps du Christ ne tolère pas donc l'indifférence, le virus de la division, de l'hypocrisie et tout ce qui offense l'homme.

Dans la célébration de la sainte messe, le ministre du sacrement représentant l'assemblée, invoque l'Esprit Saint pour qu'il nous rende un seul corps et un seul esprit dans le Christ.

Jeudi saint, Jésus est à table avec ses disciples. Ils mangent le même pain et boivent sur la même coupe. L'Eucharistie devient alors le banquet d'amour qui anticipe le banquet éternel dans la gloire. C'est un sacrilège de manger le même pain et communier sur la même coupe en gardant une dent contre son frère, en continuant à attiser le feu de la violence et de la haine. Avant la fraction du pain, Jésus s'abaisse pour laver la saleté de nos pieds. Qui communie au corps du Christ doit accepter d'être lavé par le Christ dans le sacrement du pardon, afin qu'il lave à son tour ses frères de leur souillure. L'Eucharistie forme la communauté des réconciliés.



4. PRIÈRE.

Ô Bon Pasteur, toi le vrai pain pour l'homme en route vers la Patrie céleste, augmente en nous la soif de ta parole et la faim de ton corps. Fais qu'en ayant mangé le même pain, nous formions un seul corps et un seul esprit. Que ta présence réelle dans les espèces du pain et du vin transforme nos coeurs pour que nous devenions à notre tour le pain rompu et le sang versé pour nos frères et soeurs fatigués sur le chemin de la vie. Fais que cet admirable sacrement nous impregne de la douceur de ta grâce pour devenir ce que nous recevons, le corps du Christ, Amen.



Bonne fête du Corpus domini cher frère et soeur.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand NINDORERA