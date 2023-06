Quando parliamo di tango e Zumba parliamo di due balli molto popolari non solo nei posti dove sono nati e anche in tutto il mondo compreso nel nostro Paese e hanno delle caratteristiche molto interessanti che li rendono unici e soprattutto li vendono da una parte potenzialmente molto divertenti e anche molto salutare perché decide di praticare con costanza.

Per quanto riguarda il tango sappiamo quasi tutti che ha origini argentine ed ha come caratteristiche passi sensuali di un ballo di coppia e c'è una certa attenzione al feeling all'empatia e al contatto fisico tra i due ballerini

Per arrivare a degli ottimi livelli bisogna chiaramente praticarlo molti anni e in linea generale lo stesso richiede una buona postura e un buon equilibrio e se non li abbiamo dobbiamo migliorare così da migliorare in generale, la coordinazione tra le due persone che ballano.

Certo è che ha fatto questa esperienza racconta come il tango può essere molto espressivo e Romantico e anche emozionante Soprattutto sulle due persone che lo ballano e magari sono una coppia anche nella realtà.

Fermo restando che spesso in questi corsi di ballo alcune coppie si formano perché le persone entrano in empatia ballando insieme.

Se invece parliamo della Zumba parliamo di una sorta di fitness quindi utilizza i movimenti per bruciare calorie e avere un corpo super tonico ed è stata creata negli anni 90 in Colombia e ormai come il tango è abbastanza popolare in tutto il mondo, ed è un ballo molto amato perché unisce elementi come la salsa e la danza Latina con il fitness e l'aerobica.

Diciamo che rispetto al tango è un'attività molto più energica, molto più fisica e coinvolgente può essere praticata in tutte le età con vari livelli di forma fisica.

Chi li ha praticati sostiene comunque che sono molto divertenti come fare palestra, però divertendosi di più visto che i ritmi in genere sono molto coinvolgenti.

Sono molte le differenze tra il tango e la zumba e noi dobbiamo tenerne conto prima di scegliere un corso

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono davvero tante le differenze tra il tango e la Zumba e alcune le lo abbiamo detto, perché lo stile è diverso come l'intensità dell’attività fisica, e come gli obiettivi

Ma già basterebbe pensare che comunque il tango è un ballo a due mentre la Zumba è un ballo di gruppo e quindi le intenzioni di chi frequenta un corso all'altro sono profondamente diversi.

Certo è anche se andiamo a fare tango staremo bene a livello fisico perché miglioreremo tutta la nostra armonia e la nostra coordinazione, e comunque ci muoviamo, però se andiamo a fare zumba è chiaro che l'energia che tireremo fuori sarà molto di più.

D'altro canto il tango per esempio richiedere un partner con cui ballare, oltre al fatto che alcuni passi possono essere abbastanza difficili per i principianti e quindi diciamo dobbiamo fare un'analisi, e poi andare a parlare con le varie palestre dove fanno i corsi facendoci consigliare anche da loro.