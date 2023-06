In alcuni casi nel prezzo arredo giardino possiamo includere il costo del progettista che ci servirà per rinnovare questo spazio esterno al meglio, nel senso che un professionista in questo caso può evitarci di fare degli errori.

Tutto questo vale se parliamo di uno spazio esterno molto ampio di un piccolo giardino perché in ogni caso abbiamo a che fare con qualcuno che ci consentirà di capire quale metodo seguire per rinnovarlo al meglio e quali sono i mobili migliori da mettere in quella determinata situazione.

In pratica un progettista da giardino è chiamato anche designer e può svolgere vari ruoli e varie mansioni perché non solo ci darà consigli che riguardano l'aspetto del giardino vero e proprio ma anche sul retro e sui mobili.

Oltre al fatto che ci seguirà in fase di costruzione e ci aiuterà a trovare quello di cui abbiamo bisogno e ci riferiamo sia al manto erboso che dovrà essere adeguato, appunto anche per quanto riguarda la scelta dei mobili che è molto delicata.

Se avremo la fortuna di trovare un professionista di alto livello riusciremo a beneficiare di una soluzione che sarà funzionale anche dal punto di vista estetico perché avremo a che fare con un progettista che riuscirà a gestire la fase di costruzione, a reperire materiale e effettuare anche delle visite periodiche per verificare che tutto stia andando nel verso giusto.

Per quanto riguarda il costo diciamo che di solito dovrebbe andare intorno alle €2000 però c'è molta differenza di prezzo perché dipende dalla progettazione nel senso che per un lavoro di ristrutturazione su una superficie non troppo estesa il costo potrebbe non superare €400.

Ma in ogni caso i prezzi varieranno anche in base alla zona.

In ogni caso il calcolo si può fare in diversi modi perché c'è chi utilizzerà il classico metodo a ore con un costo che dovrebbe essere da 40 a 300 all'ora oppure in percentuale e cioè si darà circa il 10% del budget destinato al progetto al progettista

La cosa più importante da considerare per quanto riguarda i mobili

La cosa più importante quando sceglieremo mobili non è solo relativa alla tipologia, ma anche al materiale perché di sicuro secondo quello che dicono gli esperti, chi ama i giardini, spesso sceglie il legno perché trasmette calore e comfort. Oltre al fatto che offre garantisce una temperatura sempre piacevole e che si tratta di un materiale pregiato.

Inoltre nella maggior parte dei casi i mobili di legno sono robusti e di lunga durata: però lo svantaggio è che bisogna perdere un po' di tempo per quanto riguarda la manutenzione.

In quel senso la cosa potrebbe essere un po' impegnativa perché altrimenti si rischierebbe che il legno diventi grigio e opaco.

Ma non è la sola possibilità perché ce ne sono altre come per esempio l'acciaio inox che è molto resistente: in questo caso non c'è nemmeno bisogno di spendere troppo tempo e troppa fatica per quanto riguarda la manutenzione, fermo restando che in alcuni casi possiamo trovare mobili che sono sia di acciaio inox che di legno.