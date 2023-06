Sono molte le persone che giustamente si interrogano su come fare una derattizzazione perché ne hanno sentito parlare da amici che magari hanno dovuto contattare un'impresa nel settore per casa loro o per un loro negozio perché si sono accorti a un certo punto di avere dei topi in casa e prima che la situazione degenerasse hanno fatto questo passo molto giusto

Quindi è chiaro che per prevenire problemi e soprattutto se viviamo in una zona che magari sappiamo essere sensibili a questa situazione e parliamo di quelle zone per esempio dove ci sono molti rifiuti per strada che inevitabilmente attirano non solo topi e roditori ma anche volatili e tanti altri animali infestanti, avere il numero Di telefono o anche un numero WhatsApp per esempio di un'impresa in questo settore da poter contattare in caso ci troviamo in emergenza è una cosa molto interessante e molto giusta.

Anche perché dobbiamo tenere presente che qualsiasi persona abbia avuto un'esperienza in casa con questi topi o roditori sa benissimo che quando già li vediamo per la prima volta la situazione vuol dire che è già abbastanza compromessa perché ce ne saranno altri che non stiamo vedendo, e se non ci muoviamo subito un'infestazione dilagherà in maniera preoccupante.

Di certo i topi e roditori non se ne vanno di loro spontanea volontà e anzi come tutti gli animali infestanti avranno la capacità di riprodursi molto rapidamente con tutte le conseguenze negative del caso visto che poi quando l’infestazione ormai si è troppo allargata diventa difficile pensare di poterla debellare con un unico intervento, ma servirà un ciclo, e quello significa spendere più soldi inevitabilmente.

Se non vogliamo avere problemi con i topi e roditori il fattore tempo è fondamentale

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte per evitare problemi gravi con topi e roditori vari il fattore tempo è sempre da prendere in considerazione altrimenti il problema non lo risolviamo.

Di sicuro non lo risolvono quelle persone che perdono tempo mettendoci su internet a cercare dei prodotti per allontanare questi animali che sono prodotti poco efficaci nella migliore delle ipotesi, e anche pericolosi per la salute se sono chimici nella peggiore delle ipotesi.

Diciamo che sono quelle persone che pensano di cavarsela con poco e hanno in testa di risparmiare e poi invece si ritrovano con un pugno di mosche in mano perché non hanno risolto nessun problema con il loro topi e roditori che continueranno a proliferare, in più avranno speso soldi per questi prodotti e magari in certi casi sono tanti, e in ogni caso dovranno contattare un'impresa di disinfestazione e spendere altri soldi.

L'impresa poi quando invierà i loro addetti per un sopralluogo di certo ci rimprovera sul fatto che abbiamo perso tempo perché a quel punto magari ci impiegheranno loro più tempo a risolvere il tutto dovendo eseguire vari interventi e quindi alla fine sono quelle decisioni che non servono a nessuno, e l'esperienza è sempre quella che insegna in questi casi.