Sicuramente questo argomento di cui parliamo che riguarda la possibilità e in certi casi la necessità di eliminazione zanzare e zanzare tigre non può che essere un argomento che riguarda tutti noi perché tutti possiamo potenzialmente avere in casa delle zanzare e soprattutto non è il massimo avere quelle tigre soprattutto e all'interno dell'articolo cercheremo di scoprire di più anche per come muoverci, e per come intervenire

Teniamo presente che una zanzara punge prevalentemente di giorno e si riposa la mattina e le ore notturne e soprattutto cerca in genere le prede fuori abitazione e per esempio se abbiamo una casa con giardino magari ci punge mentre ci siamo.

Un’ altra cosa interessante che punge anche altri mammiferi e uccelli e siccome le stesse zanzare pungono vari ospiti durante il ciclo di produzione delle uova possono trasmettere malattie ad una specie all'altra, e un caso ad esempio può essere la dirofilariosi dal cane all'uomo.

Abbiamo fatto questo prologo per dire di non sottovalutare questo problema se già sappiamo che magari a casa nostra ci sono già state queste zanzare tigre o viviamo in un ambiente e in un clima in una città dove sappiamo che sono molto presenti e non sottovalutare il problema significa avere un'impresa disinfestazione al proprio fianco da contattare in caso di qualsiasi tipo di bisogno da questo punto di vista.

Ad esempio molte persone quello che fanno è intanto organizzare degli incontri di prevenzione e monitoraggio con la loro impresa di riferimento e di fiducia per esempio prima dell'estate e quindi nei mesi primaverili.

Mentre ci sono quelle persone che se ne fregano e poi si ritrovano nei guai perché non sanno come intervenire, e comunque non hanno un'impresa di disinfestazione di riferimento e quindi a quel punto non sanno più come muoversi o comunque devono perdere molto tempo per la ricerca di questa impresa rischiando anche di sbagliare la scelta

Può essere un amico a suggerire l'impresa di disinfestazione alla quale fare riferimento

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte se per caso non abbiamo un'impresa di disinfestazione di fiducia e di riferimento e viviamo in una grande città e abbiamo paura di sbagliare tra le tante possibilità presenti sul mercato possiamo fare affidamento a qualche amico o qualche persona di cui comunque ci fidiamo come può essere un collega di lavoro, oppure un parente che hanno già dei contatti affidabili da questo punto di vista nel senso che hanno un'impresa che ha già lavorato a casa loro, e che gli ha risolto questo problema.

A quel punto ci potrà dire non solo i numeri di telefono o anche l'email, ma ci può raccontare com'è andato l'intervento se è la prima volta che ci capita poi ci potranno raccontare anche qualcosa per quanto riguarda le tariffe.

Tariffe che comunque normalmente includono senza dubbio Intanto il costo di chiamata che dovrebbe essere fisso e poi anche dalla situazione delle infestazione, e quindi dall'ampiezza delle aree da trattare in poche parole.