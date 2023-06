Gran ritorno per il Festival Musicale più grande della Valle d’Aosta

Il Together Music Festival è il più grande festival musicale valdostano. Nato dopo la pandemia da corona virus e diviso in due edizioni, Together Music Festival (estate) e Together Winter Festival (inverno), viene interamente realizzato dal lavoro di un gruppo di 15 ragazzi U25 costituiti in Exus Eventi s.r.l. impresa sociale con il sostegno della pubblica amministrazione, degli sponsor valdostani e di numerosi giovani volontari della nostra regione.

“Il Together Music Festival è il nostro evento principale e ci impegna costantemente durante tutto l’anno - spiega Federico Ferraris, C.E.O. di Eventi s.r.l. impresa sociale - Lo curiamo in ogni dettaglio, dalla nascita del progetto alla sua realizzazione. L’iter è molto lungo ma il nostro team è sempre pronto a dare il massimo e a gestire eventuali imprevisti nel migliore dei modi. Per noi il Together non è solamente un festival, è il motivo che ci ha spinto ad andare avanti quando eravamo soli ed isolati a causa della pandemia. Prima di essere una s.r.l., infatti, siamo un gruppo di amici che hanno scelto di creare qualcosa per la nostra regione. Quest’anno inizieremo con un primo battito, antico e primordiale, destinato a crescere sempre di più con le prossime edizioni”.

Oltre 15 ore di musica trasmesse in due giorni per divertirsi insieme ai propri coetanei attraverso dj set, contest musicali, esibizioni live, special guest ed artisti nazionali.

Ospite d’eccezione di questa edizione Rosa Chemical, la rivelazione della 73a edizione del Festival di San Remo. L’artista di Grugliasco (provincia di Torino) chiuderà il suo Tour estivo -iniziato al famoso Nameless Festival lo scorso venerdì- proprio sul palco del Together Music Festival il 1° settembre.

Numerosissimi gli altri ospiti che verranno rivelati sulla pagina Instagram @togetherfestival.vda e sul sito web dedicato www.togetherfestival.it durante l’estate.

Non mancheranno le sorprese: tornei sportivi, premiazioni, interviste al pubblico, giochi di luce e laser movimenteranno le due giornate. Il fulcro della festa, però, sarà sicuramente il pubblico.