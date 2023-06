Fondo piccoli comuni, pubblicate le disposizioni per favorire il turismo

È stato pubblicato un avviso pubblico per il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica. Lo ha reso noto il Ministero del Turismo, dando seguito a quanto previsto nel decreto interministeriale del 14 aprile 2023 recante "Disposizioni applicative per le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito dall'articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

La misura ha una dotazione finanziaria di 34 milioni per il triennio 2023-2025, di cui 10 milioni per l'anno in corso e 12 milioni ciascuno per il 2024 e il 2025. Gli incentivi sono riservati ai Comuni, in forma singola o aggregata, rispondenti ai seguenti requisiti:

devono avere una popolazione inferiore a 5mila abitanti , come da rilevazioni Istat;

, come da rilevazioni Istat; devono essere individuati sotto la categorizzazione Istat vocazione turistica.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate attraverso la piattaforma dedicata del Ministero del Turismo a partire dal 17 luglio 2023.

Tra gli obiettivi del Fondo, la valorizzazione dei piccoli borghi e l'incentivazione di interventi innovativi nel campo dell'accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi ammessi al Fondo devono quindi: