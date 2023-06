Poste Italiane, via alle assunzioni per operatori di sportello in VDA

Poste Italiane ricerca operatori di sportello appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L.68/99 da inserire presso gli Uffici Postali della Valle d’Aosta con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato.

Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 15 giugno tramite la pagina web https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” anche cliccando direttamente il link di seguito posizioni aperte, in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale e iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e grado di invalidità superiore al 45% (33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL). Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea.

Continuano inoltre su tutta la regione Valle d’Aosta le ricerche di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.

Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” anche cliccando direttamente il link di seguito posizioni aperte, in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.