La leggerezza della montagna per il benessere interiore

Perché “uomini e montagne si incontrino” è necessaria però una conoscenza vera e profonda. A questo tema è dedicata la serie di incontri 2023 sul territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, che invita a vivere la montagna in totale rispetto e con un approccio interiore e profondo.

Montagna in Leggerezza raccoglie una selezione di appuntamenti in cui al visitatore è offerto un dialogo a tu per tu con la montagna, invitandolo a mettersi in gioco concretamente per camminare, correre, pedalare e praticare attività sempre in sintonia con i panorami che lo circondano. Un modo di fare esperienze in questi luoghi a volte all’apparenza difficili da vivere, ma che lasciano a chi se lo concede, la possibilità di essere permeati dalla grandiosità del territorio e di sintonizzarsi con la spiritualità che la magnificenza della montagna sa risvegliare.

Il primo appuntamento, dal titolo Gran Paradiso: la montagna e il Parco, sarà il 16 e 17 giugno in Valsavaranche. I partecipanti saranno invitati a raggiungere la vetta del Tresenta (3.609). Un’ascesa importante, che include un tratto di percorso su ghiacciaio, ma che tuttavia è accessibile anche agli escursionisti non professionisti (purché allenati). Un appuntamento che possiamo considerare una vera e propria offerta di amicizia, una mano tesa a chi già ama la montagna e che desidera consolidare e accrescere questa relazione.

Una vera e propria celebrazione in nome dei luoghi del Parco, è la Festa della Montagna organizzata a Locana il 22 e il 23 luglio. Una manifestazione dedicata alla montagna in tutti i suoi aspetti con una particolare attenzione al racconto delle fragilità degli ambienti naturali. Anche in questo caso l’intento dell’appuntamento è di promuovere il territorio attraverso eventi di tipo culturale ed escursionistico, quindi con il coinvolgimento attivo dei visitatori.

Si terrà in Valle Orco il 30 luglio la Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso, gara simbolo di skyrunning del PNGP. Un tracciato con 7 colli da superare sino ai 3000 m di altezza, 55 km di lunghezza e un dislivello cumulativo di 4141 m che attira ad ogni edizione atleti internazionali che scelgono gli incantevoli panorami alpini del PNGP per mettere alla prova le proprie capacità sportive; l’evento patrocinato dal Parco, mette in luce come, anche in occasione di una manifestazione sportiva di scala mondiale, possano essere messi in atto accorgimenti per una maggiore sostenibilità, come ad esempio l'organizzazione delle navette di uso collettivo per il trasporto degli atleti alla partenza della gara, il trasporto delle attrezzature di emergenza, del cibo e delle bevande dei ristori tutto a "gambe e spalle" da valle sino alle alte quote, la massima attenzione e organizzazione nella gestione dei rifiuti, la minimizzazione degli impatti sulle specie oggetto di conservazione attraverso le indicazioni del Servizio Scientifico del Parco. Agli atleti che giungeranno da ogni parte del mondo si "aprirà il sipario" sul Parco lentamente attraverso un racconto sui canali social per introdurli alla scoperta delle unicità naturalistiche e storiche del Parco. Una scoperta per preparare gli atleti ad entrare "in punta di piedi" in questa cattedrale naturale per renderli così portavoce nel loro paese dei messaggi di attenzione e rispetto della natura.

Altra disciplina, ma stesso concetto di pratica sportiva in commistione e nel rispetto dell’ambiente che la ospita, è quella presentata all’appuntamento Villeneuv-E-Bike del 5 agosto. Sarà organizzata in questa occasione un’escursione guidata con biciclette a pedalata assistita su un percorso ad anello che toccherà le frazioni del comune di Villeneuve su sentieri e strade, tra vigneti e siti storico-culturali e tradizionali.

Interiorità e Benessere è invece il titolo di un’altra speciale sezione di appuntamenti del calendario eventi 2023 del PNGP. In questo capitolo sono incluse tutti quelle occasioni che intendono il benessere offerto dalla montagna da un punto di vista più personale e intimo. Si parla quindi di pratiche all’aperto di yoga, ma anche appuntamenti letterari sulle orme dello scrittore Rigoni Stern che amò i territori del Parco descrivendone il profondo legame spirituale che lo univa a questi luoghi.



MONTAGNA IN LEGGEREZZA

16/06 – 17/06 - GRAN PARADISO: LA MONTAGNA E IL PARCO - Valsavarenche, rifugio Vittorio Emanuele II (AO)

08/07 - BORGATE MAGICHE, LA SCUOLA DI MAISON - Noasca (TO)

09/07 - A PIEDI TRA LE NUVOLE - IN VETTA AL TAU BLANC - Ceresole Reale, colle del Nivolet (TO)

22/07 - COOKING CLASS DI MONTAGNA - Locana, Piantonetto (TO)

22/07 – 23/07 - FESTA DELLA MONTAGNA Locana (TO)

27/07 - 24/08 - NATURAVVENTURA arrampicata e dry canyoning - Valsavarenche (AO)

19/08 - NATURAVVENTURA arrampicata - Ceresole Reale (TO)

30/07 - ROYAL ULTRA SKY MARATHON - Valle Orco (TO)

05/08 - VILLENEUV-E BIKE - Villeneuve (AO)

19/08 - IL RESPIRO DELL'EVEREST presentazione libro - Ceresole Reale, salone cv (TO)

09/09 – 10/09 - CICLORADUNI NELLE ALPI - Ceresole Reale (TO)

INTERIORITÀ E BENESSERE

15/07 YOGA MOUNTAIN DAYS - Uniti nella speranza - Valle di Rhemes (AO)

16/07 A PIEDI TRA LE NUVOLE - GENIUS LOCI - Ceresole Reale, colle del Nivolet (TO)

22/07 - 14/08 - 26/08 - RE WILD: IL NOSTRO LATO SELVATICO - Ceresole Reale (TO)

29/07 - YOGA IN NATURA - Noasca (TO)

05/08 - 06/08 - SULLE TRACCE DI MARIO RIGONI STERN - Valsavarenche (AO)

